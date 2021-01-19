نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر منصة سلفة الالكترونية تقدم تمويل شخصي سريع يصل 5000 ريال والموافقة فورية في المقال التالي

عمر شويل - جدة تقدم منصة سلفة تمويلات وخدمات بنكية تخدم الكثير من المواطنين وتعتبر منصة سلفة من أشهر المنصات في المملكة العربية السعودية، حيث هناك العديد من التمويلات التي لا تشترط وجود الكفيل كشرط أساسي من اجل الحصول علي تمويل شخصي، ويقدم منصة سلفة تمويل شخصي سريع يصل التمويل الي 5000 ريال سعودي بدون كفيل، حيث أنها تقدم افضل الخدمات التمويلية ويتميز بأنه تمويل متوافق مع الشريعة الاسلامية ومراقب من مؤسسة النقد العربي، ولذلك نقدم لكم تمويل شخصي سريع من منصة سلفة يصل الي 5000 ريال سعودي وبدون كفيل وبأقل راتب شهري.

مزايا التمويل شخصي من منصة سلفة

تمويل شخصي سريع من منصة سلفة الالكترونية بدون كفيل ويصل الي 5000 ألف ريال سعودي، ويتم نظام التمويل بالبساطة وعدم تعقد في إجراءات طلب التمويل وتتم الموافقة في خلال دقائق قليلة، وبدون الحاجة الي تحويل الراتب الشهري ويتميز التمويل بأنه متاح للمواطنين السعوديين في المملكة العربية السعودية، ويتم فترة سداد التمويل الي 24 شهرا لتسديد الأقساط، حيث يتميز التمويل بأنه مطابق مع أحكام الشريعة الاسلامية.

شروط الحصول علي تمويل شخصي من منصة سلفة

حدد منصة سلفة الالكترونية بعض الشروط التي يجب أن تتوافر لكي يحصل علي تمويل شخصي، إذا توافرت كل الشروط والمستندات المطلوبة، والشروط كالتالي:

يجب أن يكون العميل مواطن سعودي الجنسية فقط. يجب أن يكون عمر المتقدم لتمويل عن 18 عاما. يجب أن لا يقل الراتب الشهري للعميل عن 3000 ريال سعودي لكي يحصل علي تمويل شخصي. يجب أن لا تقل فترة خدمة العمل عن ستة أشهر عند طلب التمويل من منصة سلفة.

طريقة التقديم علي طلب تمويل شخصي من منصة سلفة

توفر منصة سلفة الإلكترونية تمويلات شخصية سريعا ويمكن لأي مواطن للاستفادة من هذه المنصة، ويتم التقديم علي تمويل شخصي من خلال الموقع الرسمي الخاص بالمنصة، والخطوات كما يلي: