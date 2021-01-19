نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تسجيل المستجدين بنظام نور 1443 للصف الأول الابتدائي العام القادم بالتفصيل في المقال التالي

عمر شويل - جدة تسجيل المستجدين بنظام نور 1443 ، تم الإعلان عنه اليوم، هذا النظام الذي كانت وزارة التعليم، في المملكة العربية السعودية، قد أطلقته منذ فترة، لتسهيل عملية تسجيل الطلاب المستجدين عبر نظام نور، من منازلهم دون الاضطرار للذهاب إلى المدارس. حيث تم الإعلان عند فتح باب القبول، لتسجيل الطلاب المستجدين بالمرحلة الابتدائية، من طلاب وطالبات الصف الأول الابتدائي في نظام نور، وذلك من خلال دخول أولياء الأمور إلى رابط نظام نور الإلكتروني الرسمي، واتباع الخطوات اللازمة للتسجيل.

تسجيل المستجدين بنظام نور 1443

كانت وزارة التعليم، قد اتخذت قرارها بإعلان نتائج الفصل الدراسي الأول لعام 1442ه، عبر نظام نور الرسمي، وفق خطة العام الدراسي 1442 في السعودية، ومازالت الوزارة لم تعلن عن آلية خطة الدراسة بالفصل الدراسي الثاني من عام 1442هـ، والذي من المتوقع الإعلان عنه خلال الأيام القليلة القادمة.

مواعيد تسجيل طلاب الصف الأول الابتدائي للعام الدراسي 1443

يبدأ تسجيل الطلاب السعوديين، بمدارس تحفيظ القرآن الكريم الحكومية، وذلك في الفترة من من 24 يناير 2021م وحتى 6 فبراير 2021م.

يتم إجراء المفاضلة بين الطلاب المسجلين في نظام نور، بين المدارس على أن تلتزم المدارس الكافة، بالإجراءات الاحترازية المعلنة، وذلك في الفترة من 7 فبراير 2021م، وحتى 25 فبراير 2021م.

خطة تسجيل طلاب الصف الأول الابتدائي حتى موعد انتهاء التسجيل

بدء تسجيل الطلاب في الصف الأول الابتدائي، بداية من 24 يناير المقبل، ويستمر دون توقف حتى تسديد الشواغر أو حتى موعد غلق التسجيل في 26 سبتمبر 2021م المقبل، والموافق 19/2/1443هـ، وذلك وفقًا للخطة التالية:

يتم استقبال تسجيل الطلاب السعوديين وغير السعوديين، بكل من المدارس العالمية والأهلية التي تطبق البرامج الدولية، والمدارس الأجنبية أيضًا، وذلك في الفترة من 24 يناير 2021م.

يتم بدء استقبال تسجيل الطلاب السعوديين، من أمهات سعوديات وآباء غير سعوديين، بكل من المدارس الحكومية ومدارس تحفيظ القرآن الكريم (التي ليس بينها مفاضلة)، وذلك في الفترة من 26 فبراير 2021م.

يتم فتح باب القبول للطلاب غير السعوديين، ممن يتلقون معاملة مثل السعودين، وهم أبناء التركستان والبلوش، وأبناء القبائل النازحة، ومواطني دول مجلس التعاون الخليجي، وأبناء الجالية اليمنية، وأبناء الدبلوماسيين، وذلك في الفترة من 27 مارس 2021م.

بدء قبول تسجيل الطلاب غير السعوديين، الخاضعين لنسبة محددة للتسجيل، ممن يعمل أولياء أمورهم في القطاع الحكومي، وذلك في الفترة من 17 إبريل 2021م.

بدء قبول تسجيل الطلاب غير السعوديين، الخاضعين لنسبة محددة للستجيل، ممن يعمل أولياء أمورهم في القطاع الخاص، وذلك في الفترة من 1 مايو 2021م.

بدء قبول تسجيل خريجي الروضات، سواء الحكومية أو الأهلية المعتمدة في نظام نور، وذلك للجنسيات كافة، وفي جميع لمدارس، في الفترة من 16 مايو 2021م.

بدء تسجيل خريجي روضات المدارس العالمية، والأجنبية والأهلية التي تطبق البرامج الدولية داخل السعودية، وكذلك خريجي الروضات القادمين من خارج المملكة، لكافة الجنسيات والمدارس. وذلك في الفترة من 15 أغسطس 2021.

خطوات تسجيل طلاب الصف الأول الابتدائي ورياض الأطفال بنظام نور 1443

قم بالذهاب إلى رابط منصة نور الرسمية. سجل دخولك باسم المستخدم ورقم الهوية الخاص بك، وكملة المرور. لاحظ أنه يجب عليك كولي أمر، أن تكون مسجلا لدى نظام نور التعليمي، وإذا لم يكن لديك حسابًا قم بتسجيل مستخدم جديد. أدخل الرمز المرئي الظاهر على الشاشة أمامك. املأ كافة البيانات المطلوبة لتسجيل الطالب.

أعمار تسجيل طلاب الصف الأول الابتدائي والروضات

بالنسبة لتسجيل طلبة وطالبات الصفوف الابتدائية، أتاحت وزارة التعليم أن يشمل التسجيل الطلاب ممن هم أعمارهم دون 6 أعوام، أو أقل ب90 يومًا فقط كحد أدنى ، وحتى سن 11 عامًا و3 أشهر كحد أقصى.

وحتى سن 11 عامًا و3 أشهر كحد أقصى. وبالنسبة لتسجيل خريجي الروضات، يشمل التسجيل من تقل أعمارهم عن 6 أعوام، ب180 يومًا فقط، وذلك وفق شروط القبول بالأول الابتدائي 1443 المعلنة من جانب وزارة التعليم بالسعودية.

شروط وزارة التعليم لقبول المستجدين 1443