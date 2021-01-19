نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جدول الدوري السعودي وترتيب الفرق العشر الأوائل في المقال التالي

عمر شويل - جدة جدول الدوري السعودي مع انتهاء مباريات اليوم في الدوري السعودي، وتعقدت الأمور أكثر، في ترتيب العشر الأوائل من جدول دوري الأمير محمد بن سلمان، ونستطيع القول أن الثلاث مراكز الأولى لن يستطيع أحد الاقتراب منها هذا الأسبوع، فبعد فوز الأهلي تساوت النقاط لأول 3 مراكز في الجدول، لكن الهلال لديه مباراة لم يلعبها بعد، هذه المباراة كفيلة بأن تضعه في الصدارة مغردا، أما لو تعثر فسيشتعل الدوري الأسبوع القادم بين الهلال والشباب والأهلي، يأتي بعد ذلك الاتحاد والتعاون والاتفاق، التعاون صاحب المركز الخامس مهدد من الوحدة في المركز السابع، فالأخير متبقي له مباراة غدا فان فاز بها صعد للمركز الخامس برصيد 23 نقطة، هذا بالطبع في حالة تعادل التعاون أو هزيمته.

ترتيب جدول الدوري السعودي جولة 14

بعد فوز الأهلي على أبها بنتيجة 3 أهداف مقابل لاشئ، تحصل الأهلي على 3 نقاط، رفعت نقاطه الى المركز الأول الذي يتشارك معه فيه الشباب المتعادل مع الفيصلي اليوم، والهلال الذي لم يلعب مباراته بعد أمام التعاون

# الفريق لعب ف ت خ متبقي +/- فرق نقاط 1 الهلال 13 7 5 1 17 8:20 12 26 2 الشباب 14 7 5 2 16 17:23 6 26 3 الأهلي 14 8 2 4 16 20:22 2 26 4 الاتحاد 14 6 6 2 16 12:17 5 24 5 التعاون 13 5 6 2 17 7:15 8 21 6 الإتفاق 14 6 3 5 16 23:23 0 21 7 الوحدة 13 6 2 5 17 15:16 1 20 8 أبها 14 6 2 6 16 19:17 -2 20 9 القادسية 14 5 4 5 16 21:20 -1 19 10 الفتح 14 5 3 6 16 23:22 -1 18 11 النصر 13 5 2 6 17 18:19 1 17 12 الفيصلي 14 3 6 5 16 20:17 -3 15 13 الباطن 13 3 4 6 17 21:19 -2 13 14 الرائد 14 3 4 7 16 21:16 -5 13 15 العين 14 3 1 10 16 28:16 -12 10 16 ضمك 13 2 3 8 17 24:15 -9 9

احصائيات الدوري السعودي

نبدأ بقائمة صانعي الأهداف حيث تصدر عبدالله الحمدان القائمة برصيد 7 أهداف، ويذكر أن الأهداف المسجلة حتى الأن في الدوري السعودي 289 هدف أحرز منهم الشباب 23 هدف والفتح 22 واهلى جدة 21 هدفا، ضربات الجزاء حتي الان 47 ضربة جزاء، للاتفاق والفتح 6 ضربات، وحصل اللاعبين على 431 انذار أصفر كان الترتيب الأكبر لنادي الرائد 42 كارت أصفر، أيضا حصل على 5 كروت حمرا من أصل 22 كارت.

هدافي الدوري السعودي بعد الجولة 14

يتصدر قائمة الهدافين اللاعب كارلوس ستراندبيرغ برصيد 10 أهداف لفريق أبها الثامن في الدوري، ويليه فابيو ابرو لاعب الباطن برصيد 10 أهداف، ثم السوري عمر السومة برصيد 8 أهداف أحرز هدفين منهم اليوم أمام أبها.