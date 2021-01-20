نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط منصة مدرستي التعليمية وما يخص الفصل الدراسي الثاني 1442 -2021م في المقال التالي

عمر شويل - جدة اخبار منصة مدرستي التعليمية هي من المهام الأولى التي يستعين بها جميع طلاب وطالبات المملكة العربية السعودية، وأولياء أمورهم، والمعلمين والمعلمات بجميع المراحل التعليمية أستعدادًا لبدء الفصل الدراسي الثاني من أجل معرفة كل ما يخُص التعليم بالسعودية ومعرفة أخر التطورات التعليمية عبر التعليمية في ظل وجود ڤيروس كورونا وزيادة عدد الحالات على مستوى العالم.

وقد أعلنت وزاره التربية والتعليم بالمملكة العربية السعودية عن بدء الدراسة للفصل الدراسي الثاني لعام 1442ه‍ – 2 وقد تولت منصة مدرستي التعليمية جميع المهام التي تخص التعليم والدراسة وذلك لجميع الدارسين من طلاب وطالبات بجميع المراحل التعليمية وتوفير ما يحتاجون إليه لسهولة توصيل المعلومة والاستفادة منها، كذلك تيسير متابعة أولياء الأمور لأبنائهم والاطمئنان على المستوى الدراسي لهم.

كيفية الدخول الى منصة مدرستي التعليمية

يستطيع جميع الدارسين و المدرسين الدخول إلى منصة مدرستي بكل يسر وسهولة عبر تطبيق توكلنا وذلك باتباع الخطوات التالية:

تحميل تطبيق توكلنا على الجوال لسهولة استخدام التطبيق في أي وقت ومكان

الدخول إلى تطبيق توكلنا

تحديد الاسم الخاص بك وكلمة المرور

الضغط على إرسال للحصول على بياناتك والحصول على إذن الدخول إلى منصة مدرستي

تسجيل الدخول بالبريد الإلكتروني عبر رابط منصة مدرستي وذلك بحساب مايكروسوفت اوفيس

وبهذا يكون قد تم تسجيل الدخول إلى منصة مدرستي.

منصة مدرستي التعليمية

منصة مدرستي التعليمية واحدة من أهم منصات التعليم الإلكتروني في المملكة العربية السعودية إلي وقتنا هذا وقد تم إضافة 45 ألف ملف تعليمي فهي تتيح لجميع طلاب وطالبات المملكة سهولة متابعة المواد الدراسية المقررة عليهم دون الحاجة إلى الخروج من المنزل، وقاية وحماية من ڤيروس كورونا،كما وفرت منصة مدرستي للمعلمين والمعلمات إمكانية استخدام الموقع والقيام بالعملية التعليمية بسهولة مع إتاحة عمل الجدول الدراسي الخاص بجميع المعلمين والمعلمات، وتغيير أيقونة الدروس والتحكم في تغيير الجدول عند الحاجة.

وزارة التربية والتعليم السعودي تعمل دائماً لمصلحة أبنائها من دارسين ومعلمين من أجل حمايتهم من مخاطر التعرض لڤيروس كورونا بتوفير جميع الخدمات الإلكترونية التعليمية التي يحتاجها أبناء الوطن للوصول بهم إلى أفضل مستوى في التعليم عن بعد من خلال منصة مدرستي التعليمية.