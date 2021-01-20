نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الإستعلام عن موعد صرف المساعدة المقطوعة 1442 برقم الطلب وشروط التسجيل في المقطوعة في المقال التالي

عمر شويل - جدة يبحث الكثير عن موعد صرف المقطوعة، ولا شك أن مقطوعة الضمان الإجتماعي التي أطلقتها وزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية أصبحت من أكثر البرامج الهامة التي يهتم بمتابعة أخبارها المواطنين السعوديين في المملكة العربية السعودية خاصة هؤلاء المستفيدين منها والمستحقين لها، ويبحث عدد كبير لا يستهان به من هؤلاء المواطنين والأسر السعودية عن هذه المساعدات المقطوعة ويتابعون أخبارها وموعد صرفها، ولهذا نهتم بمتابعة كافة أخبار الوزارة على موقعنا وبالأخص أخبار المساعدة المقطوعة، ونهتم بالكتابة في هذه المقالة عن كافة المعلومات عن برنامج المساعدة المقطوعة بعد أن أصبحت حديث الساعة على مواقع التواصل الإجتماعي في الأيام الماضية ونوضح لكم قي هذه المقالة عبر موقعنا “ثقفني” موعد صرف المقطوعة وشروطها وكيفية الإستعلام عنها، فإلى نص المقال.

شروط المساعدة المقطوعة

بكل بوضوح نكتب لكم عن أبرز شروط المساعدة المقطوعة في هذه المقالة كالتالي:

أن يكون عمر المتقدم 35 عام أو أكثر.

لا يمتلك أي سجلات تجارية.

لا يتقاضى راتب كبير.

وهذا حتى تضمن وزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية أحقية هذا الموطن للدعم.

موعد صرف المقطوعة

حتى هذه اللحظة لم تصدر أي أخبار بشأن موعد صرف المساعدة المقطوعة، ولهذا نكتب لكم مقالات يومية بشأن المساعدة المقطوعة حتى نوضح لكم آخر الأخبار عنها، وسوف نوضح لكم الموعد الرسمي لنزول المساعدة المقطوعة فور الإعلان عنها، ولاي استفسار يُمكنكم متابعة الموقع الرسمي لوزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية على الإنترنت.