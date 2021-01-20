نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر متى تنزل رواتب التأمينات الاجتماعية 1442 والرقم الموحد المجاني للاستفسار في المقال التالي

عمر شويل - جدة متى تنزل رواتب التأمينات الاجتماعية 1442 سؤال يريد معرفة الإجابة عنه العديد من المواطنين في المملكة العربية السعودية كل شهر، للحصول على رواتب التأمينات الاجتماعية 1442 لاسيما أن رواتب التأمينات الاجتماعية قدمتها المملكة لمساعدة الفئات الفقيرة والمحتاجين في مواجهة أعباء المعيشية الصعبة طبق نظام التأمينات الاجتماعية وأحكامه في المملكة، وصرف تعويضات لجميع المستحقيين.

متى تنزل رواتب التأمينات الاجتماعية 1442

أكدت وزارة الموارد والتنمية الاجتماعية عن موعد رواتب التأمينات الاجتماعية 1442 لمختلف شهور على مدار السنة، حيث تم توحيد نزول رواتب التأمينات الاجتماعية لتكون مع بداية الشهر الميلادي، ويتم تغييرها في حالة التوافق مع إجازة رسمية في المملكة لتكون المواعيد على النحو التالي:

راتب شهر يناير: يوم الأحد 3 يناير 2021، والموافق هجريًا 17 جمادي الأول 1442.

راتب شهر فبراير: يوم الاثنين بداية شهر فبراير 2021، هجريًا الموافق يوم 19 جمادى الأخر 1442.

راتب شهر مارس: يوم الاثنين بداية شهر مارس 2021، هجريًا 17 رجب 1442.

راتب شهر أبريل: يوم الخميس بداية شهر أبريل 2021، هجريًا 19 شعبان 1442.

راتب شهر مايو: يوم الأحد 2 شهر مايو 2021، هجريًا 20 رمضان 1442.

راتب شهر يونيو: يوم الثلاثاء بداية شهر يونيو 2021، هجريًا 20 شوال 1442.

راتب شهر يوليو: يوم الخميس بداية شهر يوليو 2021، هجريًا 21 ذو القعدة 1442.

راتب شهر أغسطس: يوم الأحد بداية شهر أغسطس 2021، الموافق 22 مهرم 1443.

راتب شهر سبتمبر: يوم الأربعاء بداية شهر سبتمبر 2021، الموافق 24 صفر 1443.

راتب شهر أكتوبر: يوم الاحد 3 أكتوبر 2021، الموافق 26 ربيع الأول 1443.

راتب شهر نوفمبر: يوم الاثنين بداية شهر نوفمبر، الموافق 26 ربيع الآخر 1443.

راتب شهر ديسمبر: يوم الأربعاء بداية شهر ديسمبر، الموافق 26 جمادى الأولى.

رقم التأمينات الاجتماعية الموحد المجاني

حددت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية في المملكة العربية السعودية رقم موحد مجانى للاستفسار عن الرواتب ليكون الرقم (8001243344)، وتتواجد العديد من مكاتب التأمينات في عدة مناطق على النحو الآتي: