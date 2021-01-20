متى تصرف الحقيبة المدرسية من الضمان 1442.. الشروط ورابط التسجيل

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عمر شويل - جدة متى تصرف الحقيبة المدرسية من الضمان 1442 تساؤل يشغل الكثير من المواطنين في المملكة العربية السعودية، لاسيما في الفترة الحالية لتداعيات فيروس كورونا وتضرر الكثير من الأعمال والأسرة المستحقة، وقد أعلنت وزارة الموارد الاجتماعية والتنمية البشرية عن موعد صرف الحقيبة المدرسية 1442 للفئات المحتاجة، وبالتالي يرغب العددي معرفة شروط الحصول على الحقيبة المدرسية من الضمان الاجتماعي 1442 ورابط الاستعلام عنها قبل بدأ العام الدراسي الجديد في المملكة حيث أن المبلع النقدي الذي سوف يتم إيداعه في حساب الطلبة والطالبات وتلك الحسابات يكون من خلال حسابات خاصة بهم في بنك الراجحي طبقًا لقرارات وزارة الموارد الاجتماعية والتنمية البشرية من خلال الدعم التى تقدمه لأبناء المملكة.

متى تصرف الحقيبة المدرسية من الضمان 1442

أكدت وزارة الموارد الاجتماعية والتنمية البشرية عن موعد صرف الحقيبة المدرسية من الضمان 1442 قبل بدأ العام الدراسي الجديد، الفصل الدراسي الثاني في المملكة العربية السعودية لكى يستعدون للعام الدراسي، وذلك ضمن رؤية المملكة 2030 ومساعدة الفئات المحتاجة لاسيما أن الحقيبة مخصصة لأصحاب الأعمار من بين 16 إلى 18 عام، حيث يكون الكثير من الطلاب في الفترة الحالية محتاجين إلى العديد من الأدوات المدرسية والاهتمام بالدراسة للحصول على المستوى التعليمي الذي يرغبونه.

طريقة الاستعلام عن الحقيبة المدرسية الضمان الاجتماعي

حددت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية خطوات الاستعلام عن الحقيبة المدرسية على موقعها الإلكتروني على النحو التالي:

الدخول على رابط الاستعلام عن دعم الحقيبة المدرسية.

كتابة البيانات التي يطلبها الموقع.

إضافة رقم الطلب ورمز التحقق.

النقرعلى أيقونة استعلام.

يفتح صفحة بها كافة تفاصيل دعم الحقيبة.

شروط صرف مبلغ إيداع الحقيبة المدرسية

جاءت شروط صرف الحقيبة المدرسية من الضمان 1442 للفئات المستحقة كما وضعتها وزارة الموارد الاجتماعية والتنمية البشرية، لتكون على النحو الآتي: