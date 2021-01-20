نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الاستعلام عن مكافآت الطلاب.. «التعليم» توضح الخطوات في المقال التالي

عمر شويل - جدة تعمل وزارة التعليم السعودية على توفير مناخ صحي للتعليم وحتى لا يشعر الطلبة بالملل من الدراسة فتقوم بتوزيع مكافأت على الطلبة المتفوقين حتى في ظروف الكورونا التي تعيشها البلاد.

وقد أوضحت وزارة التعليم طريقة الاستعلام عن صرف المكافأت للطلبة المستحقين لها، وقد أكدت ان الوقت المتوقع لأغلاق الطلب هو خمس أيام.

وقد أوضحت وزارة التعليم انه قيام الطالب بطلب الخدمة سوف تصله رقم الطلب بالاضافة الى رابط لألية متابعة الطلب عبر بريدك الالكتروني أو أرسال رسالة نصية الى هاتفك الجوال، ويستطيع مقدم الطلب متابعة حالة الطلب عن طريق هذا الرقم.

كيفية الاستعلام عن صرف المكافأت :

وقد حددت وزارة التعليم السعودية عدد من الخطوات للاستعلام عن ألية صرف المكافأت والتي أقرتها للطلبة المستحقين كل ماعليك هو اتباع الخطوات التالية :

الدخول للموقع الرسمي لنظام نور الالكتروني.

ثم الضغط على أيقونة “المكافأت والأعانات”.

ثم النقر على على عرض مسيرات المكافأت.

إدخال البيانات المطلوبة

ثم الضغط على زر البحث وسوف تظهر النتائج.

وقد كشفت وزارة التعليم السعودية انه في حالة واجهة الطالب اي مشكلة في التسجيل الالكتروني، فيمكنه الحصول على الاستعلام عن من خلال القنوات البديلة وهي الاتصال على مركز رعاية المستفيدين على رقم 19996، والذي يعمل على مدار 24 ساعة طوال أيام الاسبوع أو يمكنك التواصل مع مركز رعاية المستفيدين تواصل، وتحاول وزارة التعليم السعودية توفير الوقت والجهد للطالب، كما انها تحاول الحفاظ على سلامة الطلبة فهو شاغلها الشاغل.