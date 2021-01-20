نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أسعار مواقف مطار الملك عبدالعزيز الجديد بجدة.. وأسباب الزيادة الجديدة في المقال التالي

عمر شويل - جدة أسعار مواقف مطار الملك عبدالعزيز الجديد بجدة زادت خلال الأيام الأخيرة، وأعلنت المديرية العامة للطيران المدني إنه تم تصميم وتنفيذ مواقف سيارات متعددة الطوابق قصيرة وطويلة المدى، وأصحب مطار الملك عبدالعزيز يستوعب أكثر من 8000 سيارة، حيث اهتمت الهيئة تنظيم أسعار المواقف ليكون المقيمين في المملكة العربية السعودية على دارية كاملة بقيمة أسعار مواقف مطار الملك عبدالعزيز الجديد بجدة، لاسيما أنه من أكبر مطارات السعودية يضم ساحة للحجاج بحجم 510.000 متر مربع والتي تضم رابع أكبر صالة ركاب على مستوي العالم، كما يتوافد الكثير من الركاب على مطار الملك عبد العزيز لكونة من أقدم مطارات السعودية، ومتوفر فيه العديد من الخدمات التى يحتاجها المسافرين والوافدين، كما بداخله فندق المحطة الجنوبية والعديد من البنوك الطرفية والخدمات السياحية التى تدعم الحجاج والقادمين إلى المملكة من مختلف الدول العربية والأجنبية لذا كانت هناك قائمة بـ أسعار مواقف مطار الملك عبدالعزيز .

أسعار مواقف مطار الملك عبدالعزيز الجديد

زادت أسعار مواقف مطار الملك عبدالعزيز في جدة بعدما كانت بقيمة ثلاثة ريالات، وجاء ذلك في إطار قرارات المديرية العامة للطيران المدني الأسعار الجديدة من أجل تفعيل دور التكنولوجيا وتقليل العمالة من خلال أتاحت طوابق عديدة داخل مواقف مطار الملك عبد العزيز الجديد لتشمل الآتي:

تحديد سعر 5 ريالات لمواقف السيارات المدفوعة بالأجهزة الإلكترونية المستقلة أو الأجهزة الذكية.

تحديد 10 ريالات دفع عن طريق بوابات الخروج.

كما إنه داخل ساحة انتظار السيارات طويلة الأمد ، تم تحديد سعر الساعة للريال و 15 ريالًا لليوم بالضبط.

والجدير بالذكر أن خدمة النقل المجانية بين موقف السيارات والصالة، كما تواجد باقة خدمات مدفوعة، لتشمل خدمة صف السيارات، ودرجة أولى ودرجة رجال الأعمال.

سبب زيادة أسعار مواقف مطار الملك عبدالعزيز الجديد

أكدت الهيئة العامة للطيران السعودي أن السبب الرئيسي وراء زيادة أسعار مواقف مطار الملك عبدالعزيز الجديد هو استخدام التكنولوجيا الحديثة والتطوير في ساحات انتظار السيارات في المطار، فتعددت الطوابق بمختلف الأحجام والمساحات ليسع آلالاف المركبات، ومنع الزحام داخل المطارات.