نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وظائف هيئة الطيران المدني 1442 الشاغرة بعد توطين وظائف النقل الجوي في المقال التالي

عمر شويل - جدة وظائف هيئة الطيران المدني 1442 تُعد من أهم الوظائف داخل المملكة العربية السُّعُودية ولا سيّما أنها تقدم عدد متنوع من الوظائف المتاحة لجميع التخصصات، ونظرًا إلى أهمية ودقة عمل الهيئة، فهي تضع مجموعة من الشروط التي لا بُد من استيفائها للقبول، ويأتي توفير هذه الوظائف في ضوء اتجاه المملكة بكافة قطاعاتها إلى توطين العدد الذي هو أكبر من الوظائف وقصره على أبناء المملكة فقط، وفيما يلي توضيح كل ما يخص توطين وظائف هيئة الطيران العام المدني السُّعُودية وطريقة التقديم إليها.

توطين وظائف قطاع النقل الجوي

أعلنت الهيئة العام للطيران المدني في المملكة العربية السُّعُودية اليوم إطلاق مبادرة خاصة بالوظائف المتوفرة بها، وتنص هذه المبادرة على توطين المهن الخاصة بقطاع النقل الجوي؛ لكي تكون مقصورة على أبناء المملكة فحسب؛ ولا سيما أن أحد أهم أهداف رؤية 2030م السعودية هو خفض نسبة البطالة بين الشباب السُّعُودي وإتاحة الفرصة لهم للالتحاق بمختلف الوظائف وذلك من خلال إقامة المشروعات التي تستوعب الشباب مع توطين المهن في السعودية، حيث إن هذه المبادرة تستهدف توطين نحو عشرة آلاف 10000 وظيفة ضمن وظائف النقل الجوي مع توطين 28 مهنة من مهن قطاع الطيران السعودي المدني في جميع الخطوط السُّعُودية أيضًا.

وظائف هيئة الطيران المدني 1442

وتُجدر الإشارة إلى أن مبادرة هيئة الطيران قد اشتمت على توطين عدد 28 مهنة متخصصة ومهمة ضمن وظائف قطاع انقل الجوي، حيث سوف يتم توزيع تلك المستهدفات عبر خُطَّة زمنية ثلاثية على مدار ثلاثة أعوام بداية من عام 2021م مرورًا بعام 2022م وحتى عام 2032م، وقد اشتملت تلك المهن على عدة من الوظائف التخصصية ، ومنها ما يلي:

طيار.

مضيف.

مراقب جوي.

منسقين ساحة الطيران، والخدمات الأرضية.

مشرفين.

تموين الطائرات.

عمال مناولات الشحن والعفش والركاب.

تقديم وظائف هيئة الطيران المدني السعودية

في ضوء إعلان الهيئة العامة لطيران المدني السعودي عن توطين العديد من المهن ووجود وظائف عدّة شاغرة بها، فهي تتيح التقدم إلى الوظائف المتاحة بها تباعًا عبر الإنترنت، ويتم ذلك عبر الخطوات التالية:

الذَّهاب إلى الصفحة الرسمية لموقع وظائف هيئة الطيران المدني السعودي https://careers.gaca.gov.sa/ar/

يجب تسجيل الدخول إلى حساب المستخدم، أو البَدْء في إنشاء حساب جديد، أو تسجيل الدخول بحساب المستخدم على موقع لينكد إن.

البَدْء في إنشاء السيرة الذاتية ، أو الذَّهاب إلى السيرة الذاتية المعدة مسبقًا.

للبحث عن الوظائف، يم الضغط على (البحث عن وظيفة) من الأعلى، والنقر على خِيار البحث عن وظيفة.

سوف تظهر بذلك قائمة تضم الوظائف المتوفرة عن الموقع، ويمكن الحصول على معلومات أي وظيفة عبر النقر على (تفاصيل الوظيفة).

وعلى سبيل المثال عند الضغط على وظيفة (مدير التميز والجودة للمشاريع) المتاحة الآن على الموقع، سوف تظهر كافة الشروط الخاصة بها، مثل: المهام الوظيفية، الشروط الطوبة، مكان الوظيفة، في حالة التوافق مع كافة المؤهلات المطلوبة للعمل، يُممن التقدم إلى الوظيفة عبر الضغط على (تقدم الآن) كما يظهر في الصورة.

ومن المنتظر أن تشهد الشهور القادمة الإعلان عن عدد أكبر من الوظائف عبر الهيئة العامة للنقل الجوي داخل المملكة ، ولا سيما أن مبادرة توطين المهن السُّعُودية في القطاع الجوي سوف تسفر عن خروج العديد من الموظفين من أصحاب الجنسيات الأخرى ليحل محلهم أبناء الوطن السعودي تدريجيًا.