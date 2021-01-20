نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر هيئة الطيران المدني السعودي تعلن عن مبادرة توطين 28 تخصص لتوفير 10 آلاف وظيفة للسعوديين في المقال التالي

عمر شويل - جدة هيئة الطيران المدني السعودي من الهيئات الهامة داخل المملكة العربية السعودية وخارجها، ويعمل بها عدد من التخصصات المختلفة لإتمام نقل الأشخاص والبضائع من وإلى المملكة، وفي ظل سعي السعودية لتوفير وظائف لأبنائها سواء في القطاع الحكومي أو القطاع الخاص، ضمن رؤية التطوير والتحديث 2030 التي تقوم الدولة بكافة مؤسساتها بتنفيذها بجميع القطاعات، فقد أعلنت الهيئة عبر حسابها الرسمي على تويتر، وفيسبوك عن مبادرة توطين لعدد من التخصصات بقطاع الطيران المدني بلغت نحو 28 تخصص، لكي توفر حوالي 10 آلاف وظيفة للسعوديين، وإليكم التفاصيل خلال السطور التالية.

مبادرة توطين وظائف الطيران المدني السعودي 1442

تهتم المملكة العربية السعودية حالياً بوضع خطة متكاملة لتوفير وظائف للسعوديين بالقطاعين الحكومي والخاص، لذلك تسعي لان يكون العاملين داخل المملكة من السعوديين مع التقليل من العمالة الوافدة، لذلك حازت مبادرة هيئة الطيران المدني بتوطين عدد من التخصصات لديها، على صدي واسع وقبول من كافة الجهات المعنية بالسعودية، على أن تقوم الهيئة من خلال فريق معد لهذه المبادرة بمتابعة تنفيذها، سواء من شركات الطيران أو مقاولي الصيانة والتشغيل ومقدمي الخدمات والشحن.

أهم التخصصات ضمن مبادرة توطين وظائف هيئة الطيران المدني السعودي

طيار.

مضيف.

مراقب جوي.

مشرفين.

خدمات أرضية.

مشرفين ساحة طيران.

مأمور خدمات أرضية.

مناولة شحن.

تموين الطائرات.

سائق حافلة ركاب.

تعاون قطاع النقل الجوي مع عدد من الجهات لتنفيذ المبادرة

لكي تخرج مبادرة توطين وظائف هيئة النقل الجوي السعودي للنور، كان لابد من تعاون بين عدد من الجهات لتنفيذها ونجاحها، حيث تم التنسيق مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، التي يتم من خلالها تعميم المبادرة على القطاع الحكومي والخاص، مع متابعة شهرية من القائمين على المبادرة لبيان مدي تنفيذها من عدمة.