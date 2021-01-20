نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شروط إصدار تأشيرة الخروج النهائي للعمالة المنزلية عبر منصة أبشر في المقال التالي

عمر شويل - جدة يعتبر موقع التغريدات ” تويتر” من أهم مواقع التواصل الاجتماعي التي تشهد تواجد مكثف لجميع الوزارات والهيئات الحكومية على مستوى المملكة العربية السعودية، حيث يتم التواصل مع المواطنين بصفة دائمة من خلال الرد على كافة الأسئلة التي ترد إلى الحسابات الرسمية لها والعمل على متابعة المواطن بالأخبار الجديدة التي تهمه لحظيا، و تعتبر المديرية العامة للجوازات السعودية من أهم تلك المؤسسات التي تبذل جهدا كبيرا بهدف تقديم كافة الخدمات التي يحتاج إليها المواطن و المقيم على حد سواء ، وذلك عبر إتاحة تلك الخدمات إلكترونيا و هو الأمر الذي يعمل على توفير الوقت والمجهود معا، إضافة الى تواجدها المميز عبر الحساب الرسمي للمديرية على موقع تويتر، ومن أهم الأسئلة التي وردت الى الحساب الرسمي للجوازات كان استفسار مواطن حول كيفية التعامل مع هوية المقيم بعد مغادرته البلاد، و استفسار آخر حول الشروط اللازمة لاستخراج تأشيرة ذهاب وعودة للطفل المولود حديثا ، واليوم فقد كشفت الجوازات عبر حسابها الرسمي على تويتر عن شروط إصدار تأشيرة الخروج النهائي للعمالة المنزلية عبر منصة أبشر والتي نتناولها معا من خلال السطور التالية.

شروط إصدار تأشيرة الخروج النهائي للعمالة المنزلية عبر منصة أبشر

وكما سبق و أشرنا فإن إدارة الجوازات قد جددت تذكير المواطنين من أصحاب العمل، بإمكانية استفادتهم من خدمة إصدار تأشيرة الخروج النهائي للعمالة المنزلية في خلال فترة التجربة، والتي تقدر بحوالي 90 يوماً من خلال منصة ⁧أبشر⁩ الإلكترونية ، من خلال حساب المستفيد بالمنصة ، لكل شخص من العمالة التي لم يتم إصدار هوية مقيم لهم ، وذلك طبقا لعدة شروط نذكر منها :

لا يزيد مجموع العمالة المنزلية و غير المنزلية عن عدد 100 عامل لدى صاحب العمل.

أن يخلو سجل العامل سواء المنزلي أو غير المنزلي من أي من المخالفات المرورية .

أن يكون لدى العامل سواء المنزلي أو غير المنزلي جواز سفر صلاحيته لا تقل عن 60 يوم .

أن يخلو سجل العامل سواء المنزلي أو غير المنزلي من أي مخالفات لإلغاء التأشيرة من قبل .

أن يكون العامل سواء المنزلي أو غير المنزلي متواجد في هذه الفترة في المملكة بالفعل.

أن لا يكون لدى العامل سواء المنزلي أو غير المنزلي مركبة مسجلة في النظام بالفعل .

من ناحية أخرى فقد أعلنت المديرية العامة للجوازات السعودية، عن إتاحة حالتين ضمن خدمة الرسائل والطلبات الموجودة على منصة أبشر الإلكترونية ، يمكن لجميع المستفيدين من خدمات المنصة الاستفادة بهم أيضا، وهما :

إلغاء بلاغ التغيب للعمالة المنزلية

خدمة خرج ولم يعد.

وقد طالبت المديرية العامة للجوازات السعودية كلا من المواطنين والمقيمين، إلى استخدام الخدمات الإلكترونية في إنجاز تعاملاتهم عبر منصة أبشر الالكترونية و منصة مقيم الالكترونية، وذلك من أجل التسهيل عليهم واختصار الكثير من الوقت بالإضافة إلى توفير الجهد، و هو ما يكفل لهم سرعة إنجاز أعمالهم وجودة الخدمة التي يستفيد بها، دون أن يكون هناك حاجة الى مراجعة أو زيارة مقر إدارة الجوازات.

جدير بالذكر أن المديرية العامة للجوازات السعودية، قد أكدت على مميزات استخدام الخدمة المتاحة من خلال منصة «أبشر أعمال» ،ومنها أن هذه الخدمة مجانية بالكامل، و لا يوجد عليها أي رسوم يتم دفعها، إضافة إلى أنه بعد تنفيذ هذه الخدمة القيام بإلغاء التأشيرة أو إمكانية إصدار هوية مقيم.