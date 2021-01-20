 طريقة التحويل الدولي عن طريق تطبيق STC Pay حوالة دولية عبر ويسترن يونيون

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عمر شويل - جدة طريقة التحويل الدولي عن طريق تطبيق STC Pay عبر ويسترن يونيون لتحويل الأموال، وكيفية إرسال حوالة دولية عن طريق تطبيق STC Pay ومن خلال شركة ويسترن يونيون، STC Pay الذي يُعد أحد أنظمة المدفوعات الرقمية المنبثقة من شركة الاتصالات السعودية، والذي يمنح عملائه محفظة رقمية آمنة، وتستطيع من خلاله تحويل الأموال داخل وخارج المملكة العربية السعودية، سواء بين المحافظات أو لبنك محلي أو تحويل دولي وإرسال حوالة دولية، بالإضافة إلى إمكانية دفع المشتريات وسداد الفواتير، لذا فسوف نتعرف اليوم على طريقة تنفيذ معاملة التحويل الدولي وإرسال حوالة دولية من خلال تطبيق stc pay.
طريقة التحويل الدولي عن طريق تطبيق STC Pay
يتم الدخول على برنامج أو تطبيق STC Pay ثم عليك تسجيل الدخول، ومن ثم سوف تظهر عدة خيارات من بينها إرسال الأموال إلى جهة اتصال، حوالات دولية، تحويل بنكي محلي، والعديد من الخيارات عليك إختيار ( حوالات دولية )، وفي حالة إذا كانت المرة الأولى لتحويل الأموال لهذا الشخص عليك الضغط على ( إضافة مُتلقي جديد )، ثم إدخال اسم الشخص الذي تريد التحويل له عبر تطبيق stc pay بالإضافة إلى تحديد علاقتك بهذا الشخص، ثم يتم تحديد البلد أو المنطقة التي يقيم بها هذا الشخص ,الضغط على ( استمرار )، ثم إختيار طريقة الاستلام سواء كاش من خلال فرع ويسترن يونيون أو من خلال حسابه الخاص في البنك، وفي حالة إختيار خيار حسابه البنكي عليك الضغط على ( DIRECT TO BANK ) ثم إدخال رقم الحساب الخاص به، ثم يتم إختيار العُملة الذي يريد الشخص استلام الحوالة بها عبر stc pay.
إرسال حوالة دولية عبر STC Pay
بعد ظهور الشخص الذي ترغب في إرسال حوالة دولية له عبر تطبيق stc pay والذي تم إضافته في قائمة التحويلات، قم باتباع الخطوات التالية:
- يتم إختيار الشخص ثم إدخال المبلغ المُراد تحويله ويتم تحويله لسعر الصرف بالعملة التي سيتم إرسال الحوالة له على الفور، ثم الضغط على ( استمرار ).
- يتم إختيار الغرض من التحويل فهناك عدة خيارات منهم التحويل لأفراد الأسرة، تحويل للعمالة المنزلية، مصاريف سفر، مصاريف دراسية، مصاريف طبية، وادخار.
- يتم التأكيد والموافقة على الشروط والأحكام والضغط على ( استمرار )، وسيظهر نموذج التأكيد موضح الرقم المُحول بالريال السعودي وبسعر الصرف، بالإضافة إلى اسم الشخص مُتلقي الحوالة والبلد أو مكان الاستلام.
- قم بالضغط على ( تأكيد ) والموافقة على الإقرار، وستلاحظ ظهور رسالة توضح أنه تم إرسال الحوالة بنجاح مع ظهور رقم ال MTCN التي تستطيع من خلاله تتبع حوالتك من خلال موقع ويسترن يونيون.
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