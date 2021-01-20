 طريقة التحويل الدولي عن طريق تطبيق STC Pay حوالة دولية عبر ويسترن يونيون

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عمر شويل - جدة طريقة التحويل الدولي عن طريق تطبيق STC Pay عبر ويسترن يونيون لتحويل الأموال، وكيفية إرسال حوالة دولية عن طريق تطبيق STC Pay ومن خلال شركة ويسترن يونيون، STC Pay الذي يُعد أحد أنظمة المدفوعات الرقمية المنبثقة من شركة الاتصالات السعودية، والذي يمنح عملائه محفظة رقمية آمنة، وتستطيع من خلاله تحويل الأموال داخل وخارج المملكة العربية السعودية، سواء بين المحافظات أو لبنك محلي أو تحويل دولي وإرسال حوالة دولية، بالإضافة إلى إمكانية دفع المشتريات وسداد الفواتير، لذا فسوف نتعرف اليوم على طريقة تنفيذ معاملة التحويل الدولي وإرسال حوالة دولية من خلال تطبيق stc pay.

طريقة التحويل الدولي عن طريق تطبيق STC Pay

يتم الدخول على برنامج أو تطبيق STC Pay ثم عليك تسجيل الدخول، ومن ثم سوف تظهر عدة خيارات من بينها إرسال الأموال إلى جهة اتصال، حوالات دولية، تحويل بنكي محلي، والعديد من الخيارات عليك إختيار ( حوالات دولية )، وفي حالة إذا كانت المرة الأولى لتحويل الأموال لهذا الشخص عليك الضغط على ( إضافة مُتلقي جديد )، ثم إدخال اسم الشخص الذي تريد التحويل له عبر تطبيق stc pay بالإضافة إلى تحديد علاقتك بهذا الشخص، ثم يتم تحديد البلد أو المنطقة التي يقيم بها هذا الشخص ,الضغط على ( استمرار )، ثم إختيار طريقة الاستلام سواء كاش من خلال فرع ويسترن يونيون أو من خلال حسابه الخاص في البنك، وفي حالة إختيار خيار حسابه البنكي عليك الضغط على ( DIRECT TO BANK ) ثم إدخال رقم الحساب الخاص به، ثم يتم إختيار العُملة الذي يريد الشخص استلام الحوالة بها عبر stc pay.

إرسال حوالة دولية عبر STC Pay

بعد ظهور الشخص الذي ترغب في إرسال حوالة دولية له عبر تطبيق stc pay والذي تم إضافته في قائمة التحويلات، قم باتباع الخطوات التالية: