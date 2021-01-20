نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر البيت الأبيض: ترامب يصدر عفوا عن 73 شخصا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن البيت الأبيض، اليوم الأربعاء، أن الرئيس الأمريكي المنتهي ولايته دونالد ترامب، أصدر عفوًا عن 73 شخصًا، من بينهم ستيف بانون المستشار السابق بالبيت الأبيض.

وقد دعا الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، الأمريكيين للصلاة من أجل نجاح بايدن، حسبما ذكرت فضائية "إكسترا نيوز"، في نبأ عاجل.

وقد أعلنت وسائل إعلام ، فوز المرشح الديمقراطي جو بايدن، بالرئاسة الأمريكية ليصبح الرئيس السادس والأربعين للولايات المتحدة الأمريكية، على حساب المرشح الجمهوري دونالد ترامب.