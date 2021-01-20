نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر التسجيل بنظام نور الإلكتروني في المقال التالي

عمر شويل - جدة التعليم من خلال المنزل أثبت أنه الأفضل في الظروف الحالية الراهنة، ولكن لابد أن تقدم الوزارة مساعدات إلى الطلاب، لتصبح عملية التعليم الإلكترونية عملية سهلة ويمثل نظام نور أحد المساعدات التي يتم تقديمها بواسطة وزارة التربية والتعليم السعودية، حيث توفر المنصة خدمات لا حصر لها للطلاب وللطالبات بشتى المراحل التعليمية، لهذا سجل عليها أولاً ثم استفيد من خدماتها.

نظام نور

قامت وزارة التعليم بتصميم وعمل نظام يساعد الطلاب على التعلم ليستفيد الطلاب منه عبر التسجيل به، ومنصة نور مميزة لأنها توفر خدمات إلكترونية عديدة تساعد كل المشاركين في العملية التعليمية في أداء أدوارهم بنجاح وسرعة، وهذا النظام أو تلك المنصة لا تساهم فقط في عملية التعليم، وإنما أيضاً توفر النتائج بعد أن يؤدي الطلاب والطالبات الاختبارات وهذا باستخدام رقم هوية الطالب الوطنية، ويستطيع ولي الأمر عبر المنصة متابعة مستوى ابنه الدراسي وتحديد أيام غياب الطالب، وخدمات أخرى عديدة يحصل عليه بالتسجيل بها.

التسجيل بنظام نور الإلكتروني

إذا كنت تسجل في نظام نور للمرة الأولى عليك أن تتبع الخطوات الآتي ذكرها:

ادخل على نظام نور الإلكتروني.

انقر على “تسجيل حساب كولي أمر”.

املأ بياناتك كولي الأمر.

يظهر لك اسم مقترح من قبل المنصة.

اضغط على أيقونة “التالي”.

ثم سجل المعلومات الشخصية لك بالإضافة لتسجيل رقم الهاتف.

يتم إرسال رسالة للهاتف تتضمن اسم المستخدم وكلمة السر لهذا من الهام تسجيله.

بعد أن تتمم تسجيل الدخول، تستطيع إضافة الأبناء من قائمة المنصة الرئيسية.

وعبر “تسجيل الأبناء”، تقوم بالنقر على “تسجيل طالب جديد”.

يظهر لك كل البيانات المرغوب في تدوينها مثل رقم هوية الطالب، صلة القرابة وتاريخ ميلاد الطالب.

ثم ينقر على “تسجيل”.

التسجيل متاح للطالب السعودي والطالب الغير سعودي.

كما يمكنك الاستعلام عن موعد التسجيل في النظام لأن له مواعيد محددة.

بعد تسجيل الطالب يتم العثور على صفحة شاملة لكل بياناته، وتظهر أيضاً قائمة تحتوي على كل المدارس المتوفرة في المملكة والتي يتم اختيار مدرسة من خلالها لالتحاق الطالب إليها.

تلك هي المعلومات التي رغبت في معرفتها عن نظام نور حيث تمثل منصة نور إحدى المنصات المشاركة بعملية التعليم السعودية كما تعد واحدة من أفضل وأهم المنصات بما تشمله من خدمات تعليمية متنوعة لجميع المراحل التعليمية.