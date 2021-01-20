نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خدمات التوثيق من وزارة العدل والدليل الرقمي للخدمات التوثيقية في المقال التالي

عمر شويل - جدة خدمات التوثيق من وزارة العدل، وفقًا لنظام التوثيق الجديد في المملكة العربية السعودية قامت وزارة العدل السعودية بإطلاق دليل رقمي لتلك الخدمات وذلك من المحاكم حتى مكاتب العدل، كما أنها قامت بإطلاق بوابة إلكترونية لإتمام تلك الخدمات وهي بوابة ناجز .

خدمات التوثيق من وزارة العدل

وأوضحت وزارة العدل أن خدمات التوثيق الجديدة ستكون شاملة لعدد من الخدمات الهامة للمواطنين مثل توثيق الخلع من الزوج، وخدمات توثيق الزواج، وخدمات الحضانة والتوصية وكذلك الوقف وتوثيق ورثة المتوفي والرجعة والطلاق بين الزوجين.

الاستفادة من دليل خدمات التوثيق

ودليل خدمات التوثيق الجديد تم تكوينه ليكون شاملًا لجميع خدمات التوثيق المعروفة، كما أنه يوضح طريقة الاستفادة من تلك الخدمات بشكل إلكتروني وبطريقة بسيطة وذلك يساعد بشكل كبير في تقليل الزيارة لمكتب وزارة العدل والاستفسار عن المعلومات المرادة، وهي خطوة هامة ومفيدة في ظل الظروف الحالية وانتشار مرض فيروس كورونا المستجد، وكل ذلك يمكن خلال بوابة ناجز لوزارة العدل.

الاستعلام عن خدمات التوثيق من ناجز

ومن خلال ناجز يمكن للمواطنين الاطلاع على خدمات التوثيق بالطريقة التالية:

البحث عن بوابة ناجز الإلكترونية من وزارة العدل. وبعد فتح البرنامج يتم اختيار تبويب الخدمات الإلكترونية من الاختيارات الواضحة أمامك بالصفحة، وبعدها يتم الانتقال لتبويب الحالات الاجتماعية والضغط على طلب جديد بعد ذلك. بعدها يتم اختيار نوع الخدمة وتعبئة جميع المعلومات المطلوبة في النموذج التوثيقي والضغط على إرسال. يجب التأكد من الحصول على إشعار يؤكد الحصول على الوثيقة، حتى يتم تبليغ وزارة العدل بالحالة الاجتماعية الجديدة أو بأي تعديل تم إضافته.

الدليل الرقمي لخدمات التوثيق

تسعى وزارة العدل لتقديم خدماتها للمواطنين ولكن بشكل أسهل وأسرع، وأنها تسعى لتحديث خدماتها الإلكترونية والرقمية المتعددة للتسهيل على المستخدمين وللإنجاز، ولذلك تم تقديم الدليل الرقمي لخدمات التوثيق.