نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر صرف الليسن الذكي للمواطنين والمقيمين بالمملكة في المقال التالي

عمر شويل - جدة صرف الليسن الذكي للمواطنين والمقيمين بالمملكة، قد أوضحت وزارة الداخلية بالمملكة السعودية عن بدء صرف الليسن الذكي لجميع قائدي المركبة من قبل المواطنين والمقيمين داخل البلاد وسوف يبدأ هذا الأمر بدأ من يوم الأحد 17 يناير 2021 بعد أن تم صرفه لجميع المواطنين في أغسطس الماضي، وبالتالي تتمكن المقيمين داخل البلاد من الحصول عليه للمرة الأولى في يوم 27 سبتمبر الماضي.

صرف الليسن الذكي

قد أوضحت إدارة المرور في جميع المحافظات داخل المملكة السعودية أنها سوف يتم استقبال جميع المقيمين وغير محدودة الجنسية حتى يتمكنوا من الحصول على استخراج و استبدال الرخص الحديثة بالكي، وبالتالي تسهل لهم عملية التنقل بالإضافة إلى إمكانية قيادة المركبة في أي دولة بالعالم موضحاً أن الرخصة الجديدة يتوفر فيها العديد من المواصفات المميزة أو الأبنية العالية وهي متطورة حديثة عالمية ولا يستطيع أحد أن يقوم بتزوير أنها تحتوي على شريحة ذكية يتم فيها حفظ جميع البيانات الخاصة بصاحبها.

هذا وقد أكدت أن الرسوم نفس المحددة ولم يتم فرض أي زيادات للحصول على النقط الذكية واصدارها بعض المصادر الموثوقة أن الرخص القيادة الذكية كانت محددة فقط في دول مجلس التعاون الخليجي، وبالتالي كما يتطلب منهم السفر إلى دول الخليج لكي يتمكنوا من الحصول على رخصة قيادة دولية لمدة محددة أو الذي كان يعرض باسم باكيتي، وبالتالي بدأت إدارة المرور بالمملكة السعودية بالبحث عن أفضل الحلول لا تقل المشاكل التي يعاني منها المواطنين والمقيمين داخل وخارج البلاد أثناء القيادة.

صرف الليسن الذكي للمواطنين والمقيمين

أوضحت بعض على المصادر الموثوقة من داخل الوزارة أن في الوقت الحالي تعمل الوزارة على استبدال جميع رخص القيادة للمواطنين والمقيمين داخل المملكة، وأوضحت أن الرخصة الجديدة مميزة ودقيقة للغاية وتسهل إمكانية أن يحملها جميع السائقين حتى يتمكنوا من التنقل في أي مكان حول العالم ولا تقتصر فقط على داخل المملكة السعودية.