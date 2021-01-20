نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رقم توكلنا المجاني – حساب توكلنا على تويتر في المقال التالي

عمر شويل - جدة إن رقم توكلنا المجاني هو رقم الدعم الفني المخصص لحل كل مشكلات المستخدمين بالمملكة العربية السعودية، كما يمكن لأولياء الأمور الراغبين في معرفة معلومات عن المنصة الموفرة من قبل وزارة التعليم لتعليم الطلاب من بعد استخدام هذا الرقم، ورقم توكلنا هو الرقم المتوفر من الوزارة لمساعدة أولياء الأمور فيما يرغبون بمعرفته من تفاصيل تخص النظام والمنصة.

رقم توكلنا المجاني

إن تطبيق توكلنا من أهم التطبيقات المقدمة إلى مواطني المملكة، حيث تم إطلاقه في خلال أزمة فيروس كورونا المستجد، وكان الهدف من إصدار التطبيق هو حماية المواطنين من الفيروس، كما يهدف التطبيق لمساعدة المواطنين فيما يتعلق بمنصة مدرستي التعليمية، حيث تم اعتماد تلك المنصة من أجل تعليم الطلاب عن بعد، كما يتم تطوير هذا التطبيق كل فترة ليلائم عملية التعليم، ويوفر التطبيق رقم موحد مجاني لتلقي شكاوى المواطنين وأولياء الأمور إذا واجهتم مشكلة وأتى الرقم على النحو التالي: 8001289999، كما تستطيع التواصل مع توكلنا من خلال البريد الإلكتروني الآتي: [email protected].

رابط توكلنا الرسمي

إن موقع توكلنا يقدم إلى مواطني المملكة العربية السعودية خدمات إلكترونية غير قابلة للعد، وهذا لحماية المواطنين من الفيروس، ومن ضمن خدمات موقع توكلنا والذي يتم توفيرها أيضاً عبر التطبيق هي إمكانية التعرف على تفاصيل أخرى عن منصة مدرستي، ويتم تحديث الموقع والتطبيق باستمرار حتى يستطيع ولي الأمر الحصول على المعلومات الأجدد والأحدث، كما يتم تطويره حتى يشمل كل بيانات المنصة، كما تستطيع الدخول بكل سهولة على موقع توكلنا الرسمي بدون مواجهة أي عناء.

حساب توكلنا على تويتر

يملك توكلنا حساب على تويتر حيث يقدم فيه الدعم الفني للمواطنين، كما يتم حل كل المشكلات عبره، وتم توفير الموقع على وسيلة التواصل الاجتماعي تويتر من أجل إفادة مزيد من المواطنين، كما تم تصميم الحساب ليتلاءم مع المواطنين في ظل الأزمة الحالية، وحساب تويتر والتطبيق والموقع يشملون ذات البيانات عن المنصة، أي لا يوجد قلق من ناحية تحديث البيانات أو المعلومات بالثلاثة لأن البيانات بالثلاث أماكن واحدة، ويستطيع أي طالب في أي مرحلة تعليمية الحصول على البيانات التي تخص المنصة من الحساب أو التطبيق أو الموقع، وحتى تستطيع الولوج إلى الدعم الفني لتوكلنا على تويتر يتم البحث عن @TawakkalanaApp، أو يتم الولوج لحساب توكلنا وإرسال رسالة بالمشكلة التي تواجهك.

توكلنا من أهم المواقع والتطبيقات فيما يخص التعلم عن بعد، وأن واجهتك مشكلة أو صعوبة في الدخول يتعين عليك الاتصال علي رقم توكلنا المجاني أو زيارة صفحتهم على تويتر، وتوضيح المشكلة وسوف يحلوها لك.