نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مباريات الدوري السعودي وقنوات تنقل الدوري السعودي في المقال التالي

عمر شويل - جدة عشاق كرة القدم في السعودية كثيرين، لهذا يتساءلون عن مباريات الدوري السعودي لهذا الشهر وهذا بعدما بدأ الموسم الكروي الجديد يوم 17/10/2020م، حيث يتوقع المتابعين أن يكون هذا الدوري قوي للغاية، وقد فاز بالموسم الماضي نادي الهلال وكان هذا اللقب رقم 16 له، حيث يعد نادي الهلال بطل المسابقة التاريخي، فإذا رغبت في معرفة المزيد تابع المقالة.

مباريات الدوري السعودي

نقدم إليكم الآن مباريات الدوري السعودي لهذا الشهر، وسوف نوضح لكم جميع مواعيد المباريات بالتفصيل حتى تتمكنون من الاستمتاع بمشاهدتها في أوقاتها وهي:

19/1/2021م هو موعد مباراة نادي الرائد مع نادي الاتفاق السعودي على أرض مدينة الملك عبدالله للرياضة الساعة الثالثة والنصف بتوقيت السعودية.

موعد مباراة نادي العين مع نادي الاتحاد يوم 19/1/2021م، بملعب الملك سعود الساعة الرابعة بتوقيت السعودية.

مباراة نادي القادسية مع نادي الفتح يوم 19/1/2021م بملعب سعود بن جلوي الساعة السادسة إلا عشرة بتوقيت السعودية.

مباراة نادي الشباب مع نادي الفيصلي يوم 19/1/2021م، على ملعب خالد بن سلطان في تمام الساعة السادسة وعشرة بتوقيت المملكة السعودية.

مباراة نادي الأهلي السعودي ضد نادي أبها يوم 19/1/2021م، على ملعب الجوهرة المشعة بتمام الساعة الثامنة وعشر دقائق بتوقيت المملكة.

موعد مباراة نادي ضمك مع نادي الباطن يوم 20/1/2021م، على أرض سلطان بن عبد العزيز بتوقيت الرابعة إلا خمس دقائق على القناة الرياضية السعودية بتوقيت المملكة.

مباراة نادي الهلال مع نادي التعاون السعودي يوم 20/1/2021م، على أرض فهد الدولي الساعة السادسة وعشر دقائق بتوقيت المملكة على القناة الرياضية السعودية.

موعد المباراة بين نادي النصر ونادي الوحدة هي 20/1/2021م، بملعب مرسول بارك في تمام الساعة الثامنة وعشر دقائق على القناة الرياضية السعودية.

قنوات تنقل الدوري السعودي

توجد بعض القنوات التي تقوم بنقل الدوري السعودي، حيث يتم نقل المباراة على قنوات المملكة الرياضية المجانية وبدون تشفير، ويتم نقلها أيضاً بتقنية HD وSD، وإذا لم تستطيع متابعة بث المباريات على التلفاز، تستطيع متابعة بث المباريات المباشر على موقع جول حيث يبدأ بث المباراة قبل موعدها نصف ساعة.