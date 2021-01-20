الدوري السعودي “كل ما تود معرفته عنه”

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عمر شويل - جدة إن الدوري السعودي قد عرف في فترة سابقة بعنوان الدوري السعودي للمحترفين، ويمثل هذا الدوري البطولة الأساسية لرياضة كرة القدم بالمملكة العربية السعودية، ويحتل هذا الدوري المرتبة الثانية قاريا كأغلى مسابقة آسيوية، حيث تبلغ تكلفة المسابقة 473.70 مليون يورو، وتم لعب أول بطولة للدوري السعودي بعام 1976م تحت عنوان الدوري الممتاز، وحينها قد حصل الفريق الأول على درع الدوري، وعام 1991م قد غير اسم الدوري إلى اسم آخر، وفي عام 2007 غير اسمه مرة أخرى إلى الاسم الحالي.

الدوري السعودي

الدوري السعودي في بدايته كان عبارة عن بطولة رسمية تقام بخروج النادي المغلوب منها وهذا بعام 1951م، وتم إنشاء تلك البطولة بقرار من الإدارة العامة للرياضة، والتي كانت تتبع وزارة الداخلية بذلك الوقت، وقد حصل على تلك البطولة “الاتحاد”.

يتم اعتبار البطولات التي تم إنشائها بين 1957:1974م بطولات ضمن كأس الملك السعودي.

الساعة 5:10 كانت المباراة الأولى بكأس الملك، كما كانت بتاريخ 14 من جمادى الأول للعام الهجري 1377، وكانت تلك المباراة بين نادي الاتحاد ونادي الشبيبة، وقد انتهت المباراة بفوز نادي الاتحاد بفارق هدفان على نادي الشبيبة، ولقد توج في تلك البطولة نادي الوحدة بعد أن فاز على نادي الاتحاد ب4 أهداف بدون مقابل، ولقد تأثر كثيراً نادي الاتحاد بهذا بعد أن كان الفائز لمدة 3 أعوام متلاحقة في تلك البطولة، ولأول مرة فازت شاركت فيها المنطقة الوسطى بالبطولة بعام 1962م، وفيها فاز نادي الهلال بالبطولة بفارق هدف على نادي الوحدة.

نشأة الدوري السعودي

لقد كانت بطولة الدوري شاملة لبطولات منطقية حتى عام 1394 هجرياً والموافق 1974 ميلادياً، وبذلك العام تم إصدار قرار بجعل الدوري دوري بدرجتان، درجة ممتازة ودرجة أولى.

وقد تم إصدار قرار بإقامة دوري تصنيفي بعام 1394 هجرياً من قبل الجمعية العمومية، وهذا ليتم اختيار الأندية المشاركة بالدرجة الممتازة والأندية المشاركة بالدرجة الأولى، حيث ضم هذا الدوري 16 نادي من جميع مدن السعودية، يتم تصنيفها بعد أن تلعب تلك النوادي مع بعضها في مباريات منسقة، والفرق الأربعة الأولى يتم وضعها في الدرجة الممتازة والفرق الأربعة الأخيرة يتم وضعها في الدرجة الأولى.