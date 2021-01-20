للتيسير على المستفيدين.. “الصندوق العقاري” يوقع اتفاقية لربط ‏خدماته مع منصة “عقارز”‏

بلادي – الرياض :

وقّع صندوق التنمية العقارية، اتفاقية تعاون لربط خدمة ‏المستشار العقاري مع منصة “عقارز” أحد التطبيقات العقارية في ‏السوق المحلي، بهدف تحسين تجربة الأسر للحصول على ‏المسكن المناسب‎.

وأوضح المتحدث الرسمي للصندوق، حمود العصيمي أن ‏الاتفاقية تأتي في إطار الشراكة الاستراتيجية مع القطاع الخاص، ‏وتعد اللبنة الأولى لربط المنصّات التي تُقدم خدمات الوساطة ‏العقارية بخدمات الصندوق بهدف تسهيل البحث عن المسكن ‏الملائم.‏

وأضاف العصيمي أن الاتفاقية مع “عقارز” تستهدف توفير ‏التطبيق العقاري لأفضل 5 خيارات سكنية من السوق ‏للمستفيدين، إلى جانب أفضل 5 توصيات تمويلية يقدمها ‏تطبيق المستشار العقاري.‏

وأشار إلى أن الشراكة مع التطبيقات العقارية ستوفر عروضاً ‏بيعية في مختلف مدن ومناطق المملكة من خلال خرائط ‏لتحديد مواقع العقارات بكل دقة، وتقديم المعلومات الدقيقة ‏عن العقار، مما يسهم في اختصار الجهد والوقت على الأسر ‏لإيجاد المسكن المناسب، لافتاً إلى أن أعداد المستفيدين ‏المسجلين في “المستشار العقاري” تتجاوز 100 ألف مستفيد‎.

ونوه العصيمي إلى أن الخدمات والبرامج التمويلية والسكنية التي ‏يقدمها صندوق التنمية العقارية أسهمت في تمكين أكثر من 424 ‏ألف أسرة من تملك منزلها الأول خلال الفترة من يونيو 2017 ‏وحتى نهاية 2020، وذلك من خلال تفعيل الشراكة مع الجهات ‏التمويلية ومؤسسات القطاع الخاص، علاوة على إيجاد حلول ‏تقنية ميسرة تتضمن أكثر من 40 خدمة إلكترونية‎.