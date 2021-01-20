بلادي – الرياض :
أطلقت وزارة البيئة والمياه والزراعة برنامجًا تدريبيًا لتوعية الكوادر البيطرية بمختلف مناطق المملكة، بأهمية استخدام أجهزة فحص الموجات فوق الصوتية.
وأوضحت الوزارة أن البرنامج يأتي ضمن الخطة الوطنية لتحسين إنتاجية قطاع الماشية، من حيث تحقيق أعلى إنتاجية، مع حماية الصفات المميزة وتحسينها، بالإضافة إلى تقليل التكاليف بقطاع الماشية.
وأشارت إلى أن مهام البرنامج، تشمل التدريب على قياس الصفات الإنتاجية، وتحديد عمر وعدد الأجنة، وتشخيص وتحديد الأجناس، وتشخيص الأمراض التناسلية.
لتحسين الإنتاجية.. “البيئة” تطلق برنامجًا لتوعية البيطريين بأهمية استخدام الموجات فوق الصوتية
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