بلادي – الرياض :

أطلقت وزارة البيئة والمياه والزراعة برنامجًا تدريبيًا ‏لتوعية الكوادر البيطرية بمختلف مناطق المملكة، ‏بأهمية استخدام أجهزة فحص الموجات فوق الصوتية.‏

وأوضحت الوزارة أن البرنامج يأتي ضمن الخطة الوطنية ‏لتحسين إنتاجية قطاع الماشية، من حيث تحقيق أعلى إنتاجية، مع ‏حماية الصفات المميزة وتحسينها، بالإضافة إلى تقليل التكاليف ‏بقطاع الماشية.‏

وأشارت إلى أن مهام البرنامج، تشمل التدريب على قياس ‏الصفات الإنتاجية، وتحديد عمر وعدد الأجنة، وتشخيص وتحديد الأجناس، وتشخيص ‏الأمراض التناسلية.‏

لتحسين الإنتاجية.. “البيئة” تطلق برنامجًا لتوعية البيطريين بأهمية استخدام ‏الموجات فوق الصوتية