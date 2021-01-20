المسند: الصقيع سيتشكل بدءاً من فجر الغد على 6 مناطق.. وهكذا ستكون الأجواء في الرياض

بلادي – الرياض :

توقع أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا بجامعة القصيم، عبدالله المسند، أن يتشكل الصقيع على نطاق واسع فجر يوم غد (الخميس) في تبوك، والجوف، والحدود الشمالية، وحائل، وشمالي القصيم والمدينة المنورة.

ونبه المزارعين ومربي المواشي بأن رقعة الصقيع ستتمدد فجر يومي الجمعة والسبت لتزحف جنوباً لتؤثر على شمال منطقتي الرياض والشرقية.

وذكر أن منطقة الرياض ستشهد فرقاً كبيراً في درجة الحرارة العظمى بين ظهر اليوم (الأربعاء) ويوم غد (الخميس) بنحو 11 درجة مئوية، حيث ستكون درجة الحرارة اليوم دافئة وتبلغ 27 درجة مئوية، بينما ستكون غداً باردة وتبلغ 16 درجة مئوية.

كما توقع أن تتشكل اليوم السحب التي قد تكون ممطرة على أجزاء من شمالي الحدود الشمالية، وتحديداً في طريف والقريات، وطبرجل، وحقل، في حين ستكون الأجواء مضطربة على اليابس والبحر بسبب تصارع كتلتين دافئة جنوبية، وباردة شمالية مثيرة للغبار، تنتهي بتوغل الباردة وسيطرتها لبضعة أيام.

ونوه بأن الرياح الشمالية باردة ونشطة وقد تثير بعض الغبار على أجزاء من المناطق الشمالية، بينما تكون جنوبية إلى غربية دافئة في النصف الجنوبي من المملكة، وفي المساء تتغلب الشمالية الباردة على الجنوبية الدافئة للتوغل جنوباً لتؤثر على المناطق الشرقية والوسطى والغربية.