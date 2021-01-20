“الصحة” توضح حقيقة أفضلية الحصول على الفيتامينات من الأدوية والمكملات

بلادي – الرياض :
ردت وزارة الصحة على ما يشاع عن أهمية تناول الأدوية والمكملات التي تحتوي على الفيتامينات بشكل يومي، من أجل الحفاظ على الصحة.
وأوضحت الوزارة أن تناول الفيتامينات من مصادرها الطبيعية كالخضراوات والفواكه أفضل من الأدوية، مشددة على أن تناول الأدوية والمكملات يكون عند الحاجة وبإشراف الطبيب.
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