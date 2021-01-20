“الصحة العالمية”: النسخة البريطانية المتحورة من كورونا وصلت إلى 60 دولة

بلادي – الرياض :
كشفت منظمة الصحة العالمية، اليوم (الأربعاء)، في نشرتها الأسبوعية حول أوضاع فيروس كورونا المستجد، عن أن السلالة البريطانية المتحورة رصدت في 60 دولة على الأقل، منها 10 دول خلال أسبوع واحد.
فيما أشارت المنظمة إلى أن النسخة المتحورة الثانية، التي ظهرت في جنوب إفريقيا، ويعتقد أنها أكثر عدوى رصدت في 23 دولة، بزيادة 3 دول في أكثر من أسبوع.
وقالت المنظمة، إنها تراقب انتشار نوعين آخرين ظهرا في البرازيل وهما “بي1” واكتشف أيضا في اليابان لدى أربعة أشخاص قادمين من البرازيل، ومتحول آخر.
ولفتت المنظمة إلى قلة المعلومات المتاحة حول قابلية الفيروس للانتشار ومستوى خطورته في هذه النسخ المتحورة، وتابعت بأن معرفة إذا ما كانت الخصائص الجينية مشابهة لما اكتشف في بريطانيا وجنوب إفريقيا من عدمه تتطلب دراسات أخرى.
يذكر أن النسخة المتحورة في بريطانيا، تفوق قدرتها على العدوى الفيروس المستجد الأصلي بنسبة 50-70%، رغم كونها ليست أكثر خطورة.
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