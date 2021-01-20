تأييد حكم بفسخ عقد امتياز بين شركة تسويق ومجموعة تجارية.. بسبب فشل المشروع

بلادي – الرياض :
أيدت محكمة الاستئناف التجارية في إحدى المناطق، حكماً يقضي بفسخ عقد امتياز تجاري بين شركة تسويق ومجموعة تجارية بعد ثبوت فشل طرفي النزاع في تسويق منتج يتعلق بتوزيع جهاز تحسين أداء أجهزة التبريد.
وأوضحت المحكمة في حيثيات الحكم أن الشركة المسوقة ادعت أن لديها الخبرة والباع الطويل في تسويق أجهزة غازات وأنها معتمدة من الجهات المختصة ولديها فريق عمل متخصص لكنها لم تقدم ما يثبت صحة ذلك وتعثرت في تسويق المنتج، ولم تجلب أي عميل طوال مدة العقد.
وطالبت الشركة المسوقة وفقاً لـ “عكاظ”، بمبلغ 6 ملايين ريال ونصف المليون كتعويض لها عن الخسائر التي لحقت بها بسبب إخلال المجموعة التجارية بالتزاماتها، حيث اتهمتها بعدم توفير العينات المطلوبة وعدم تنفيذ بنود عقد التسويق بينهما.
واطلعت المحكمة بعد عدة جلسات على كافة المستندات، وخلصت إلى فسخ العقد بين الطرفين ورفض طلب التعويض للمسوق، وذلك لاشتراك الجهتين في المسؤولية عن فشل المشروع.
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