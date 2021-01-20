اختبار الرخصة المهنية بالسعودية 1442 موقع هيئة التعليم والتدريب

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عمر شويل - جدة اختبار الرخصة المهنية 1442، أعلنت هيئة تقويم التعليم والتدريب بالسعودية عن موعد تدريب المعلمين والمعلمات الراغبين فى الحصول على الرخصة المهنية هؤلاء الذين قاموا بالتسجيل مسبقاً، موضحاً أن موعد التدريب سيبدأ يوم السبت القادم والموافق 23 يناير، ذلك على أن تستمر فترة التدريب 8 أيام، لتنتهي يوم 31 يناير.

اختبار الرخصة المهنية بالسعودية 1442

أوضحت هيئة تقويم التعليم والتدريب أن الفترة الثانية من الاختبارات لاختبار “التربوي العام” سوف تنطلق يوم 20 مارس القادم على أن تستمر لمدة سبعة أيام.

موعد إصدار الرخصة المهنية للمعليمن والمعلمات بالسعودية

ذكرت هيئة التعليم والتدريب موعد إصدار الرخصة المهنية فى 30/5/2021، موضحاً أن فى حال عدم اجتياز الاختبارات في إمكان إعادتها مرة أخرى، مضيفاً أن عدم اجتياز اختبار واحد أو اختبارين يعنى إعادة الاختبار فى كليهما، فإعادة الاختبار يتم فى الاختبار الذي لم يحصل فيه على درجة الاجتياز فقط، أو فيما يرغب بتحسين درجاته فيه وذلك وفقاً للخطة السنوية للاختبارات.

أوضحت وزارة التعليم أن حاملى البكالوريوس يمكنهم اجتياز تلك الاختبارات التربوية العام والتخصصي للحصول على الرخصة المهنية لمزاولة مهنة المعلمين بالسعودية.

شروط الحصول على الرخصة المهنية 1442

تحقيق الحد الأدني المعلن عنه فى الاختبارات. إصدار الرخصة خلال ثلاث سنوات من بدأ تطبيق الضوابط الخاصة بإصدار الرخصة المهنية. حصول المعلم على درجات تتراوح بين 50 حتي 69 درجة فى الاختبارين. حصول المعلم على خبرة تعليمية لا تقل عن خمس سنوات. الحصول على درجة البكالريوس.

أهداف الرخصة المهنية التعليمية

التحفيز على التطوير المهني للمعلمين والتعليم الذاتي.

التطبيق العملي للمعايير المهنية فى مجال التخصصات التعليمية المختلفة.

الأسهام فى رفع جودة أداء المعلمين وفق المعايير المهنية ومتطلبات الرخصة المهني التعليمي.

ضمان استيفاء المعلمين للحد الأدني المقبول من معايير الكفائة المهنية.

خطوات التسجيل فى اختبارات الرخصة المهنية

يمكن اتباع تلك الخطوات ليتم التسجيل فى اختباارت الرخصة المهنية وهي: