نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أفضل السيارات وارخصها تقسيط 1000 في السعودية 2021 في المقال التالي

عمر شويل - جدة رحلة البحث عن أفضل السيارات وارخصها تقسيط في السعودية تبدأ دائمًا في النصف الثاني من العام وتمتد حتى الربع الأول من العام التالي في هذه الفترة التي تمتد نحو 9 أشهر تنشط عروض تقسيط السيارات الجديدة سواء من الموديل السابق أو الموديل اللاحق حيث تتزاحم المعروضات وهنا يكون المشتري في حيرة من أمره حيث يحتاج إلى مقارنة عروض أسعار السيارات الجديدة وصولًا إلى أفضل عروض التقسيط لكنه في جميع الأحوال يجب أن يدرك أن الحصول على تمويل شراء سيارة أو تقسيط بدون شروط ليس من الأمور اليسيرة بل تحتاج منه أكثر من جوله على المعارض مصطحبًا معه أحد ذوي الخبرة في مجال السيارات فضلا عن ظروفه المالية المرتبطة مباشرة بالقسط الشهري.

أفضل السيارات وارخصها في السعودية

لاشك أن أفضل السيارات وارخصها هي معادلة صعبة حيث إن هناك انطباع لدى الكثيرين أن السيارة الرخيصة لن تكون بالضرورة أفضل السيارات كما أن أحسن السيارات تقتضي كذلك أن يكون سعرها كبير لكن ما نقصده هنا هو البحث عن سيارات تقف في منطقة وسط بين الحالتين حيث تجمع هذه السيارات بين السعر المعتدل أو الرخيص نوعًا ما وفي نفس الوقت تتمتع بالعديد من المزايا والإمكانيات التي تلبي رغبة فئة عريضة من المستهلكين تبحث عن سيارات جيدة بسعر معقول ومواصفات مقبولة وقسط شهري في حدود 1000 ريال أو أقل .

أفضل السيارات وارخصها 2021

فيما يلي سوف نستعرض عددًا من السيارات الرخيصة وفي نفس الوقت لها سمعة طيبة في السوق السعودي وهذه السيارات راعينا فيها جميعًا أن تكون في الفئة الأقل من 100 ألف ريال وهذا السعر يقع في الحدود المقبولة لشراء سيارة جديدة سواء نقدًا أو تقسيط كما يلي:

شانجان CS95 بلاتينيوم دبل

تعد شانجان CS95 بلاتينيوم إحدى سيارات الدفع الرباعي المميزة حيث يصل سعرها بدون ضريبة القيمة المضافة إلى 98 ألف ريال حيث تأتي مع محرك بسعة 2.0 لتر من فئة توين تيربو مع ناقل حركة اوتوماتيك 6 سرعات ونظام قيادة اقتصادي، رياضي ، وعلى الثلوج.

كما تأتي السيارة مزودة بشاشة لمس ملونة عالية الدقة مقاس 14 بوصة مع نظام ملاحة، و4 كاميرات وبروجيكتور مع نظام التحكم بالجر فضلا عن العديد من وسائل الأمان التي تشمل وسائد هواء أمامية وجانبية ونظام المساعدة في ثبات السيارة وكذلك نظام فرامل

ABS وغيرها من المزايا.

تويوتا كورولا XLI – Moonroof 2021

في فئة الدفع الأمامي نرشح لكم تويوتا كورولا 2021 التي تأتي مع محرك بسعة 1.5 لتر V3 وناقل حركة اوتوماتيك CVT، وجنوط قياس 17 إنش حيث يبلغ سعر تويوتا كورولا 2021 في السعودية بدون الضريبة المضافة 68 ألف ريال.

تبلغ قوة محرك تويوتا كورولا 119 حصانًا يولد عزم دوران يصل إلى 148 نيوتن / متر فيما يصل معدل استهلاك الوقود إلى 19.3 كم في كل لتر واحد حيث يعد المحرك من فئة الـ16 صماماً الذي يوفر قوة دفع مميزة للكورولا.