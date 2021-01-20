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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جدول ترتيب الدوري السعودي || موعد مباريات الدوري السعودي 2021 في المقال التالي
عمر شويل - جدة جدول ترتيب الدوري السعودي نجد أن عدد كبير من محبي عشاق الكرة، في جميع أنحاء العالم وفي بداية اليوم الأربعاء الموافق 20 من شهر يناير لعام 2021 يبحثون بشكل مستمر عن الترتيب الدوري السعودي التي من المؤكد أن يتم خلال هذه الأيام لعدة مباراة مختلفة،وسوف يتم نقل المباريات علي قنوات المملكة الرياضية المجانية دو نتشفير، ويمكنك متابعة المباريات بث مباشر علي أحد المواقع الناقلة للمباريات والدوري السعودي عبرالانترنت، وسوف نتعرف علي جدول ترتيب الدوريالسعودي وموعد المباريات خلال هذه المقالة بالأخص تابعوا معنا في السطور القادمة.
مباراة الرائد والاتفاق اليوم في الدوري السعودي
الفريق الرائد سوف يقود الجولة الرابعة عشر في الدوري السعودي، وذلك عبر الملاعب الخاصة في مدينة الملك عبدالله الرياضية، وهذه المواجهة سوف تكون عالمية لأنها سوف تحقق الأهداف ما بين الطرفين بشكل كامل من أجل أن يتم الوصول إلى الدخول في الترتيب الدوري السعودي، وأصبح السؤال متداول من خلال بعض الأشخاص والجماهير هل سيبقى الرائد في مكانه بل يتفوق، ويصبح من المنتصرين في هذه الجولة الإيجابية، كما أن النادي الرائد لكرة القدم يسعى دائما إلى التفوق والازدهار بشكل إيجابي على نادي الاتفاق لكي يصل إلى نقاط عديدة، كما أن نادي الاتفاق قد حصل على 21 نقطة حتى الآن واصبح هو في المركز الثامن، ولكنه لا يتوقف عن ذلك بل يقوم بالسعي بشكل دائم للوصول إلى النقاط الثلاث الأخرى.
ترتيب الدوري السعودي
|#
|الفريق
|لعب
|ف
|ت
|خ
|متبقي
|+/-
|فرق
|نقاط
|1
|الهلال
|13
|7
|5
|1
|17
|8:20
|12
|26
|2
|الشباب
|14
|7
|5
|2
|16
|17:23
|6
|26
|3
|الأهلي
|14
|8
|2
|4
|16
|20:22
|2
|26
|4
|الاتحاد
|14
|6
|6
|2
|16
|12:17
|5
|24
|5
|التعاون
|13
|5
|6
|2
|17
|7:15
|8
|21
|6
|الإتفاق
|14
|6
|3
|5
|16
|23:23
|0
|21
|7
|الوحدة
|13
|6
|2
|5
|17
|15:16
|1
|20
|8
|أبها
|14
|6
|2
|6
|16
|19:17
|-2
|20
|9
|القادسية
|14
|5
|4
|5
|16
|21:20
|-1
|19
|10
|الفتح
|14
|5
|3
|6
|16
|23:22
|-1
|18
|11
|النصر
|13
|5
|2
|6
|17
|18:19
|1
|17
|12
|الفيصلي
|14
|3
|6
|5
|16
|20:17
|-3
|15
|13
|الباطن
|13
|3
|4
|6
|17
|21:19
|-2
|13
|14
|الرائد
|14
|3
|4
|7
|16
|21:16
|-5
|13
|15
|العين
|14
|3
|1
|10
|16
|28:16
|-12
|10
|16
|ضمك
|13
|2
|3
|8
|17
|24:15
|-9
|9
مباريات الدوري السعودي
سوف نتعرف اليوم الأربعاء الموافق 20 من شهر يناير لعام 2021 على المباريات التي تقيم في الدوري السعودي
- فريق الرائد قد يواجه اليوم فريق الاتفاق في الساعة 40:2 دقيقة، وذلك بتوقيت محافظة القاهرة إنما بتوقيت المملكة العربية السعودية سوف يكون في 3:40 دقيقة.
وفريق العين سوف يبدأ في مواجهة فريق الاتحاد في الساعة 3:00 مساء بتوقيت محافظة القاهرة، إنما بتوقيت المملكة العربية السعودية سوف يكون في 4:00 مساء.
فريق الفتح يواجه اليوم فريق القادسية في الساعة 50:4 دقيقة بتوقيت محافظة القاهرة ولكن بتوقيت المملكة العربية السعودية في 5:50.
ولكن فريق كرة القدم الفيصلي يلعب مع فريق الشباب في تمام 6:15 دقائق بتوقيت محافظة القاهرة ولكن بتوقيت المملكة العربية السعودية سوف يواجه في 6:10 دقائق.
موعد مباريات يوم 24 – 25 يناير الدوري العودي
- يواجه فريقي القادسية مع أبها يوم 24 من شهر يناير الساعة 2.55مساء.
- يواجه فريقي الرائد والفتح يوم 24 يناير الساعة 4.55 عصرا.
- يواجه فريقي الاتفاق والأهلي يوم 24 يناير الساعة 7.10 مساء.
- موعد مباره فريقي الباطن والعين يوم 25 يناير الساعة 2.30 مساء.
- موعد فريق التعاون مع وضمك يوم 25 يناير الساعة 2.40 مساء.
- موعد مباره الوحدة والشباب يوم 25 يناير في تمام الساعة 5.45.
- بينما يلتقي الفيصلي مع الهلال يوم25 يناير الساعة 5.15 مساء.
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