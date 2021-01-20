نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر هيئة الطيران المدني وظائف ١٤٤٢ خطوات التقديم عبر موقع الهيئة العامة للطيران المدني في السعودية ٢٠٢١ في المقال التالي

عمر شويل - جدة هئية الطيران المدني وظائف جديدة ضمن مبادرة توطين وظائف قطاع النقل الجوي في المملكة العربية السعودية، إذ أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني عن توافر ١٠ آلاف وظيفة بمختلف التخصصات في قطاع الطيران. وتهدف مبادرة توطين وظائف النقل الجوي ضمن رؤية المملكة ٢٠٣٠ إلى تعزيز قطاع الطيران السعودي من خلال ٢٨ مهنة في تخصصات وظائف هيئة الطيران المدني.

كما يمكن التقديم على وظائف هيئة الطيران المدني 1442 بالرياض، بعد إعلان الهيئة توافر 5 وظائف جديدة بعدة تخصصات، تشمل هذه التخصصات كلا من، الصحة والهندسة والإدارة. فيما يلي نعرض لكم وظائف هيئة الطيران المدني ١٤٤٢ المتاحة ورابط التقديم على وظائف الطيران السعودي في الرياض.

وظائف هئية الطيران المدني ١٤٤٢

تضمنت الوظائف الشاغرة في هيئة الطيران المدني ١٤٤٢ عدد محدود من التخصصات والمهن، كما حددت الهيئة مجموعة من الشروط الواجب توافرها في المتقدمين على الوظائف. وجاءت وظائف هيئة الطيران السعودي 1442 الشاغرة كالتالي:

مهنة أخصائي لكلا من: كتابة تقارير إدارة مخاطر عوائق الطيران بيئة أنظمة وأدلة طيران سلامة، سلامة مطارات. حوادث وقائع الطيران.

مقيم طب طيران.

مفتش تصميم.

مفتش عمليات.

محلل أعمال.

مدير دليل.

شروط التقديم على وظائف هيئة الطيران المدني 1442

يتم التقديم على وظائف هيئة الطيران المدني ١٤٤٢ عبر الدخول على رابط الهيئة على أن يشترط التالي:

أن يكون المتقدم حاصل على درجة البكالوريوس في المهنة المتقدم عليها.

يشترط أن تتراوح خبرة المتقدم بين سنة إلى ٥ سنوات.

إجادة التعامل مع تطبيقات الحاسب الآلي.

كتابة وتحدث اللغة الإنجليزية بدرجة جيد جدا.

هيئة الطيران المدني وظائف شاغرة

جاءت أبرز المهن الشاغرة بمختلف التخصصات ضمن وظائف هيئة الطيران السعودي كالتالي: “طيار، مضيف، مراقب جوي، مشرفين، الخدمات الأرضية، مسقى ساحة الطيران، تموين الطائرات، مناولات الشحن والعفش والركاب”.

كما ناشدت هيئة الطيران السعودية جميع العاملين في المطارات، مقدمي الخدمات، مقاولي الصيانة والتشغيل، وجميع شركات الطيران في السعودية بضرورة البدء في تنفيذ مبادرة توطين وظائف قطاع النقل الجوي.

وأشارت هيئة الطيران المدني إلى تخصيص فريق عمل بالفعل للبدء في تنفيذ مبادرة توطين وظائف الطيران والعمل شهريا من خلال إعداد التقارير، ورفع التقارير إلى هيئة الطيران السعودي بصفة دورية.

وظائف الطيران المدني السعودي

تشمل المبادرة توطين ٢٨ مهنة في تخصصات قطاع النقل، على أن يتم توزيع الوظائف المستهدفة وفقا للخطة التنفيذية لمدة ٣ أعوام، ابتداء من ٢٠٢١ حتى ٢٠٢٣، بهدف توطين عدة وظائف، من بينها الوظائف الواردة أعلاه.

وأشارت هيئة الطيران المدني إلى أن مبادرة توطين وظائف الطيران جاءت ثمرة التعاون المشترك مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وذلك لكلا من القطاع العام والقطاع الخاص بالمملكة.

جدير بالذكر أن رابط التقديم على وظائف الهيئة العامة للطيران المدني 1442 المتاحة التقديم عليها في الرياض فقط، وذلك ل5 مهن شاغرة.