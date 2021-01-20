نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مقطوعة الضمان 1442 | التسجيل والاستعلام عن صرف المساعدة المقطوعة برقم الهوية في المقال التالي

عمر شويل - جدة الاستعلام عن مبالغ المساعدة المقطوعة 1442 أحد أهم أولويات المواطن السعودي في البحث، فالمساعدة المقطوعة تعتبر من أهم برامج الدعم التي تقدمها القيادة السعودية داخل المملكة العربية السعودية، فهذه المساعدة يتم تقديمها مرة واحدة بالعام، وخُصصت للأسر الفقيرة التي يقل الدخل الشهري لها عن حدد الكفاف، ولذلك هناك بحث دائم من الأسر الفقيرة عن موعد صرف المساعدة المقطوعة، وسوف نوضح لكم رابط الاستعلام عن المساعدة المقطوعة في التفاصيل القادمة، وتأتي المساعدة أحد برامج الإصلاح الاقتصادي حتى عام 2030 التي تهتم بها المملكة خلال الفترة الماضية، وبالرغم من إجراءات الإصلاح إلى أن الحكومة السعودية تضع المواطن السعودي في أولي الاهتمامات والوقوف بجانبة وخاصة للأسر الأقل دخلاً بالمملكة.

صرف المساعدة المقطوعة لعام 1442

توفر وزارة العمل والتنمية الاجتماعية إمكانية الاستعلام عن موعد المساعدة المقطوعة 1441، حيث يتم الاستعلام إلكترونياً من خلال موقع الوزارة، حيث تهدف وزارة العمل إلى تقديم كل سبل الراحة لمواطنيها، سواء للاستعلام إلكترونياً أو في تقديم الدعم المادي لهم من أجل مواجهة ارتفاع الأسعار داخل المملكة خلال الفترة الأخيرة.

شروط وخصائص صرف مقطوعة الضمان من وزارة العمل للمستفيدين

تقوم وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بتوفير صرف مساعدة الضمان الاجتماعي وفق توافر بعض الخصائص الواجب توافرها للمتقدمين لصرف المساعدة المقطوعة، ويتم الصرف بناءً علي توافر هذه الشروط:

جنسية المستفيد يجب أن تكون سعودية بالإضافة الي الزوجة أيضاً يجب أن تكون سعودية أيضاً.

المستفيد من صرف المساعدة المقطوعة يجب أن يكون مستفيد بشكل دائم داخل المملكة العربية السعودية.

العمر الخاص للمستفيد يجب ألا يقل عن 35 عام كحد أدني لقبول صرف المساعدة المقطوعة.

المستفيد يجب ألا يكون من أحد المالكين للسجلات التجارية بالمملكة العربية السعودية.

ألا يزيد الدخل الشهري للفرد الأعزب عن مبلغ 3000 ريال، وللفرد المتزوج عن مبلغ 8680 ريال.

ألا يمتلك المستفيد أي أراضي باسمه أو أي مزارع داخل المملكة.

رابط التسجيل والاستعلام عن المساعدة المقطوعة برقم الهوية الوطنية

توفر وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لجميع المستفيدين طرق إلكترونية بسيطة من أجل التسجيل كمستفيد جديد للحصول علي المقطوعة، أو من أجل الاستعلام عن مبالغ مقطوعة الضمان الاجتماعي، ويتم ذلك كالتالي: