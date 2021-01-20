نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خطوات ورابط التسجيل في اختبار القدرة المعرفية 2021 عن طريق موقع قياس في المقال التالي

عمر شويل - جدة اختبار القدرة المعرفية ، يسجل فيها الكثير من الأشخاص في المملكة العربية السعودية لكي يتمكنوا من قياس القدرة المعرفية ومعرفة قدرة الفرد على القيام بواجبات وظيفته التي يعمل بها على أكمل وجه، ولقياس قدرة الشخص على التكيف والتأقلم بالظروف المحيطة به، ولكي يكون قادرا على التصرف بحكمة في المواقف اليومية التي قد يتعرض لها، وقد قامت الجهات الحكومية السعودية باستخدام هذا النوع من الاختبار للمفاضلة بين المتقدمين للعمل في وظائف الخدمة المدنية باستثناء الوظائف الصحية والتعليمية لآن العمل في تلك الوظائف يحتاج إلى اختبارات أخري مختلفة، واليوم من خلال موقع ثقفني سوف نعرفكم على طريقة ورابط التسجيل في اختبار القدرة المعرفية لقياس القدرة المعرفية لدي الأفراد في المملكة العربية السعودية، فتابعوني لمعرفة التفاصيل .

خطوات التسجيل في اختبار القدرة المعرفية 1442

يقوم مجموعة من الأشخاص المتخصصين في وضع هذه الاختبارات وفق قواعد علمية، لكي يتمكنوا من معرفة واختيار أكفأ الأشخاص للعمل في الوظائف الحكومية، ويتم التسجيل في اختبار القدرات المعرفية عن طريق موقع قياس الإلكتروني التابع لهيئة تقويم التعليم والتدريب في المملكة العربية السعودية، وهذه هي خطوات التسجيل :

أولا قم بالدخول إلى موقع قياس الإلكتروني عن طريق الأنترنت .

عن طريق الأنترنت . أكتب رقم السجل المدني .

للتحقق من المستخدم، أنقر على ( أنا لست برنامج روبوت ) .

أنقر علي تسجيل الدخول .

أنتقل للصفحة الرئيسية للموقع .

من الاختيارات أختر ( الاختبارات المتاحة للتسجيل ) .

أنقر علي ( اختبار القدرة المعرفيه العامة ) .

يجب على المتقدم تحديد مكان إقامته .

أختر نوع الاختبار سواء كان( ورقي أو اختبار محوسب ) .

اختيار أقرب مقر للمتقدم لأداء الاختبارات .

أختر الوقت المناسب لك لأداء الاختبارات .

ثم عمل تأكيد لمعلومات الحجز .

سدد الرسوم المقررة عليك لأداء الاختبارات .

رابط التسجيل في اختبار القدرة المعرفية

يجب أن يكون لدي الأشخاص الراغبين في التسجيل في القدرة المعرفية حساب على الموقع الإلكتروني للمركز الوطني للقياس، الذي يتم التسجيل فيه إلكترونيا بكل سهوله، ثم الدخول إلى صفحة تسجيل الدخول قياس ،إما في حالة عدم أمتلاك حساب على الموقع يمكنك إنشاء حساب جديد عن طريق كتابة البيانات المطلوبة بشكل صحيح في نموذج التسجيل الإلكتروني .

الآن قد نكون وصلنا لنهاية هذا المقال الذي قدمنا فيه لكم طريقة وخطوات التسجيل في اختبار القدرة المعرفية 1442 في المملكة العربية السعودية عن طريق موقع قياس الإلكتروني .