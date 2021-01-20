ابداع الخطاطين يتجلى في افتتاح معرض وفعاليات الخط العربي بثقافة وفنون الأحساء

دوت الخليج – علي بن زيد

افتتح الاستاذ ناهض بن محمد الجبر يوم الأمس الثلاثاء الموافق ١٩ يناير ٢٠٢١م فعاليات وبرامج معرض الخط العربي بالأحساء وذلك بقاعة الاستاذ محمد الصندل للفنون البصرية بجمعية الثقافة والفنون بالأحساء ، فيما حضي المعرض بتواجد الخطاطين والفنانين التشكيليين وكذلك المهتمين بالخط العربي والفنانين المشاركين بالمعرض بقيادة رئيس دار الخط العربي بالأحساء الاستاذ عباس بو مجداد ، وقد بينت مشرفة لجنة الفنون التشكيلية بالجمعية الاستاذة سلمى الشيخ بأن دار الخط العربي ومن خلال هذا المعرض تقدم مجموعة من الندوات والمحاضرات خلال فترة اقامته والتي تستمر لمدة اسبوع حيث تقدم يوم الاربعاء ٢٠ يناير مساجلة في الخط الديواني يقدمها الاستاذ عباس بو مجداد و الاستاذ مصطفى الغانم ، وفِي يوم الخميس ٢١ يناير فعالية الطفراء العثماني يقدمها الاستاذ عدنان العباد ، أما يوم الجمعة ٢٢ يناير تقدم فعالية الأسلوبية في الخط العربي يقدمها الأستاذ حسن آل رضوان ، وفِي يوم السبت ٢٣ يناير سوف تقدم جلسة حوارية و ورشة عمل ويقدمها أعضاء دار الخط العربي بالأحساء ، وقد تجول الاستاذ ناهض الجبر بين مرافق الجمعية واطلع على مقر نادي السينما وقسم الموسيقى وعمليات تجهيز مقر نادي المسرح وزيارة مقر منتدى الأدب الشعبي بالخيمة التراثية واستماعه لشرح وافي من الفنانين الخطاطين المشاركين بقاعة الاستاذ محمد الصندل للفنون البصرية وقد ابدى اعجابه وشكره وتقديره لكل الجهود الرائعة والمميزة فيما قدم مدير الجمعية الاستاذ علي الغوينم درع تكريمي للاستاذ ناهض الجبر والاشادة بمدى حرصه واهتمامه على الحضور والمشاركة والتشجيع والذي عودنا عليه دائما ، وقد أكد المشرف على المعرض الفنان الخطاط الاستاذ عباس بو مجداد بأن المعرض يبرز جماليات الخط العربي و قدرات ابناء الأحساء على الإبداع فيه و نيل الجوائز المحلية و الدولية ، وأضاف بو مجداد بأن المعرض يحوي لوحات الخط العربي الكلاسيكي و فن الحروفية العربية بالإضافة إلى فن تجسيم الحرف العربي بالخشب و يستهدف جميع فئات المجتمع من المتخصصين إلى المتذوقين صغارا و كبارا ، كما يحوي على مكتبة بإصدارات متخصصة و إثراء الجانب الثقافي في هذا الفن حيث تقدم دار الخط العربي بالأحساء ومن خلال هذا المعرض مجموعة من المحاضرات و الورش المميزة بمستوى مميز وخلال فترة المعرض الممتدة الى ٧ ايام.