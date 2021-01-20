مواجهة عربية بكاس العالم للاندية لكرة القدم بين الأهلي المصري والدحيل القطري

دوت الخليج – حسين الحبيب أسفرت قرعة كأس العالم للأندية لكرة القدم 2020 عن مواجهة الدحيل القطري ممثل الدولة المضيفة مع الأهلي المصري بطل أفريقيا في البطولة التي ستقام من 4 إلى 11 فبراير المقبل.

ويشارك في البطولة 6 أندية، بعد انسحاب أوكلاند سيتي بطل نيوزيلاند ممثل اتحاد أوقيانوسيا بسبب جائحة فيروس «كورونا».

وأقيمت القرعة في مدينة زيوريخ السويسرية، وسيلتقي في الدور ذاته أيضاً أولسان هيونداي الكوري الجنوبي بطل آسيا مع تيجريس أونال المكسيكي بطل اتحاد أميركا الشمالية والوسطى والكاريبي (الكونكاكاف)، حسب ما ذكرته وكالة «رويترز» للأنباء.

وسيبدأ بطل كأس ليبرتاوريس لأندية أميركا الجنوبية (لم يُحدد بعد) مشواره في كأس العالم مع الفائز من مباراة أولسان وتيجريس في قبل النهائي في السابع من فبراير

وفي المقابل، سيلعب الفائز من مواجهة الدحيل والأهلي مع بايرن ميونيخ بطل أوروبا في المباراة الأخرى لقبل النهائي في الثامن من الشهر ذاته. والفائز في كل من المباراتين سيخوض المباراة النهائية في 11 من الشهر ذاته.

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