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عمر شويل - جدة اختبار الرخصة المهنية للمعلمين 1442، يحتاج كل معلم ومعلمة إلى تلك الاختبارات لرفع قدرات والمهارات لديهم للوصول إلى احسن المستوى وكفاءة عالية في مهنة التعليم، من الضروري اجتياز تلك الاختبارات للحصول على الرخصة المهنية للمعلمين2021، تلك الاختبارات ستكون شاملة لجميع المعلمين.

الرخصة المهنية للمعلمين، تنقسم اختبارات الرخصة المهنية إلى جزئين الأول اختبار تربوي عام يشترك فيه جميع المعلمين وينقسم إلى 3 مجالات مجال القيم والمسؤوليات المهنية، ومجال المعرفة المهنية، مجال الممارسة المهنية، والجزء الثاني اختبار تخصصي وهو يشمل على مفاهيم التخصص ويبلغ عدد التخصصات إلى 38 تخصص.

موعد اختبار الرخصة المهنية

تم الاعتماد من قبل هيئة التقويم التعليم والتدريب انه سيتم بدا الاختبارات للحصول على الرخصة المهنية للمعلمين، من يوم السبت 23 يناير2021 وستستمر إلى يوم30 يناير2021 وتلك المرحلة الأولي اختبار التخصص للمعلمين والمعلمات الذين انهو إجراءات التسجيل في الاختبار، ثم تبدأ المرحلة الثانية من الاختبارات في يوم20 مارس2021 حتى26 مارس 2021 اختبار التربوي العام، ثم يبدأ الانتظار موعد أعلان النتائج وإصدار الرخصة المهنية، سيتم ظهور في 30/5/2021 سيتم أصدار الرخصة المهنية من قبل هيئة التقويم والتعليم لكل من ممارس، متقدم، خبير للحاصلين على شهادة الجامعية سيتم اصدر رخصة معلم لمن يعمل من المعلمين والمعلمات من يحملون موهل دون جامعي، كما تم التوضيح من قبل الهيئة يمكن أعادة الاختبار لمن لم يجتاز الاختبار أو يرغب في تحسين المستوى.

طريقة تسجيل على الرخصة المهنية

ليتمكن كل معلم ومعلمة من التسجيل في اختبارات للحصول على الرخصة المهنية تم اعتماد هيئة التقويم التعليم عدة خطوات يجب اتباعها سنوضحها لكم عبر موقعنا ثقفني.

يجب أولا الدخول على الموقع الرسمي الخاص بالرخصة المهنية.

ثم يجب الضغط على ملف المستفيدين.

ثم يتم النقل إلى صفحة جديدة في حالة وجود حساب مسبق يجب أدخال البيانات الخاصة بك من الاسم ورقم السر.

يجب اختيار الاختبارات المتاحة.

ثم الضغط على التسجيل.

يجب مراجعة كافة الملاحظات.

يجب اختيار موعد الاختبار.

هناك شروط يجب توافرها للحصول على الرخصة المهنية، يجب تحقيق الحد الأدنى المطلوب في الاختبارين للحصول على الرخصة يجب للحصول على رخصة معلم ممارس على درجة 50 إلى 69 في الاختبارين، رخصة معلم خبير فيتطلب الحصول على درجة 80 واعلي، اختبار الرخصة المهنية للمعلمين، وكيفية التسجيل عبر ثقفني.