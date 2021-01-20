دوت الخليج : مكة المكرمة – بندري شبيلي
استجاب مستشفى النور التخصصي في خطوة سريعة، وتطويع لمنصات التواصل الاجتماعي لخدمة المرضى والمراجعين، من خلال منصة “تويتر”، مع طلب ذوي مريضة عبر الخاص، الذي تضمن رغبتهم في دخول والدتهم المستشفى سريعًا لعلاجها من السمنة المفرطة.
في التفاصيل تم مباشرة الحالة وتبين لنا أنها تعاني من السمنة المفرطة، إلى جانب ارتفاع ضغط العينين، وارتفاع الضغط الدموي، كما أنها مصابة بداء السكري.
حيث تم توجيه الأقسام المعنية لعمل كافة الإجراءات اللازمة وتم التنسيق مع الأقسام المعنية الممثلة في كل من: المركز الإسعافي، ومركز العيون، والخدمة الاجتماعية، وإدارة التواصل والعلاقات والتوعية الصحية بالمستشفى.
حيث تم تشكيل فريق إسعافي متكامل، إضافة لأخصائيات اجتماعيات للتعامل مع المريضة، وتهيئتها نفسيًّا قبل نقلها للمستشفى.
وجرى نقل المريضة، وعمل كامل الإجراءات اللازمة، ومن ثم تم تنويمها لتلقي العلاج اللازم.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تجاوب مستشفى النور التخصصي عبر حسابها بتويتر مع طلب ذوي مريضة تعاني من سمنه مفرطه على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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