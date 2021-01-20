نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد صرف الحقيبة المدرسية 1442 الضمان الاجتماعي في المقال التالي

عمر شويل - جدة يزداد البحث و التساؤلات بين أبناء المملكة العربية السعودية عن موعد صرف الحقيبة المدرسية، حيث أعلنت وزارة الموارد البشرية و التنمية الاجتماعية بالمملكة عن مواعيد صرف الحقيبة المدرسية للفئات المستحقة للدعم الوطني من قبل الحكومة السُّعُودية، حيث أعلنت الوزارة عن رابط يمكن من خلاله الاستعلام عن أحقية المواطنين عن الحصول عليها، حيث يتم إيداع المبلغ في حالة أحفيته بالدعم بحسابه الخاص في المصرف.

و تعد الحقيبة المدرسية أحد أوجه تقديم المساعدات و المعونات النقدية لمحدودي الدخل أو مستحقي الدعم حيث تساعد الأسر في شراء مستلزمات أبنائهم الدراسية مثل شراء الأجهزة الذكية التي تساعد أبنائهم في التّعلم عن بعد، حيث تم تحديد المبلغ الذي يتلقاه الطالب من وزارة الموارد البشرية و التنمية الاجتماعية بمبلغ (1,000 ريال سعودي) لكل طالب من طلاب المرحلة الابتدائية والمتوسطة والثانوية العامة.

موعد صرف الحقيبة المدرسية ١٤٤٢

كما يشمل هذا البرنامَج دعم الطلاب الذين تتراوح أعمارهم بين 6 إلى 18 عام، كما يمكن معرفة قيمة الدعم الذي يحصلون عليه و موعد نزوله في حسابات الطلبة الخاصة بهم في مصرف الراجحي من خلال الخطوات التالية:

يدخل الطالب إلى رابط الإستعلام عن دعم الحقيبة المدرسية.

تسجيل البيانات المطلوبة للتحقيق من حصول الطالب على خدمة الدعم.

يتم إدخال رَقَم الطلب و رمز التحقق المرئي.

الضغط على زر “استعلام”.

تظهر صفحة بها كل تفاصيل تلقي دعم الحقيبة المدرسية.

الضمان الاجتماعي استعلام عن الحقيبة المدرسية

و على جانب أخر أكدت الوزارة على موعد صرف الحقيبة المدرسية من الضمان 1442 قبل بَدْء العام الدراسي الجديد، ويأتي هذا من خلال حرص المملكة على تحقيق رؤيتها المستقبلية و تحقيق التنمية المستدامة 2030، بالإضافة إلى مساعدة الفئات التي تحتاج إلى الدعم لاسيما أن الحقيبة مخصصة لأصحاب الأعمار من بين 6 إلى 18 عام، حيث يكون الكثير من الطلاب في الفترة الحالية في حاجة إلى العديد من الأدوات المدرسية لاستكمال العام الدراسي بسهولة ويسر، كما يمكن الاستعلام عن كل المعلومات المتعلقة بدعم الحقيبة المدرسية و مستحقيها من خلال الموقع الرسمي للوزارة