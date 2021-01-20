الأزهر يحتفي بالذكرى الثالثة لوثيقة الأخوة الإنسانية (فيديو)

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أحمد جودة - القاهرة - يحتفي الأزهر الشريف بالذكرى الثالثة لوثيقة الأخوة الإنسانية، بتنظيم لقاء حول تفعيل مبادئ الوثيقة، بمشاركة قادة الأزهر والعديد من ممثلي الديانة المسيحية.

وأكد المشاركون أهمية الوثيقة في ترسيخ الحوار بين الأديان، والقضاء على الطائفية والعنصرية ومقاومة العنف والتطرف، والتشديد على أهمية نشر قيم ‏التسامح والسلام، وفقا لما أوردته قناة "مداد نيوز".

كانت وثيقة الأخوة الإنسانية حلما أصبح حقيقة بعد جهد مخلص استغرق عملا دؤوبا بين شيخ الأزهر والبابا فرنسيس، وبرعاية مخلصة من الشيخ محمد بن زايد آل نهيان.

وكان أول تطبيقاتها "البيت الإبراهيمي"، الذي يقام في أبوظبي عاصمة التسامح والإنسانية، ويدشن مرحلة جديدة من التعايش والأخوة، ومثالا للوحدة من دون تفرقة على أساس المعتقد.