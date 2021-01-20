نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر دعم الحقيبة المدرسية الضمان الاجتماعي hrsd.gov.sa رابط الاستعلام والشروط في المقال التالي

عمر شويل - جدة الحقيبة المدرسية الضمان الاجتماعي تدخل في إطار الدعم الذي تُقدمه الحكومة السعودية إلى أبنائها، وقد تولت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية مهمة دعم الحقيبة المدرسية من الضمان أو صرف الحقيبة المدرسية لمستفيدي الضمان الاجتماعي وهي لا تقل أهمية عن دعم تكافل للطلاب ويتم توجيهها إلى مستحقيها وفق ضابط وشروط مختلفة وسوف نتعرف على رابط الاستعلام عن دعم الحقيبة المدرسية وسنذكر متى تنزل الحقيبة المدرسية الضمان الاجتماعي 1442.

الحقيبة المدرسية الضمان الاجتماعي 1442

الحقيبة المدرسية من الضمان الاجتماعي هو عبارة عن مساعدة مالية، يتم تقديمها من أجل شراء الحقائب المدرسية والزي المدرسي والمستلزمات الخاصة بالمدارس للطلاب، وقد تم إطلاقه بهدف إعانة أولياء الأمور، أو المستفيدين من الضمان الاجتماعي من أجل إعطائهم الفرصة لشراء المستلزمات لأطفالهم وأولاهم.

رابط الاستعلام عن الحقيبة المدرسية الضمان الاجتماعي

ويمكن الاستعلام عن دعم الحقيبة المدرسية لمستفيدي الضمان الاجتماعي من خلال الإنترنت، وذلك عبر الطريقة التالية:

ستقوم بزيارة موقع وزارة الموارد البشرية والدخول إلى بوابة المساعدة النقدية للحقيبة المدرسية.

سنقوم بإدخال البيانات المطلوبة المتمثلة في رقم الطلب ورقم التحقق فقط.

ثم نقوم بالنقر على تبويب استعلام.

ستظهر لك جميع التفاصيل المتعلقة بالحقيبة المدرسية.

شروط الحقيبة المدرسية الضمان

وأكدت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أن هناك مجموعة من الشروط لا بد أن تتوافر من أجل تمكن المستفيدين من الضمان الاجتماعي من صرف الحقيبة المدرسية، وتتمثل الاشتراطات في:

أن يكون عمر الطالب لا يقل عن ست سنوات ولا يزيد عن ثمانية عشر سنة.

أن يكون ولي أمر الطالب المتقدم للحصول على الحقيبة من المستفيدين من الضمان الاجتماعي.

مواصفات الحقيبة المدرسية الضمان

وقد زاد الاستفسار عن مقدار دعم الحقيبة المدرسية من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وأكدت الوزارة، أن الدعم وصل إلى ألف ريال سعودي، بعد أن كان 120 ريال فقط، ويتم صرفها قبل الفصول الدراسية لطلاب المرحلة الابتدائية وطلاب المرحلة الثانوية العامة وطلاب المراحل المتوسطة، ويمكن من خلال دعم الحقيبة شراء الأجهزة الذكية في حالة الرغبة في متابعة الطلاب للمناهج التعليمية من خلال الإنترنت.