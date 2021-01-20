نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كيفية الأشتراك في قناة BEIN SPORT الرياضيه السعودية في المقال التالي

عمر شويل - جدة قناة BEIN SPORT ، هي القناة الرياضية السعودية التي يبحث ويهتم بها فئه كبيرة خاصة الشباب والمهتمين بالرياضة المحلية والعالمية وبجميع مجالاتها هذه القناة التي تذيع المباريات الرياضية لكل عشاق كرة القدم أو مايطلق عليها الساحرة المستديرة وكل الرياضات الأخري كما تعرض البرامج الرياضية التي تستضيف مشاهير عالم الرياضة في جميع أنحاء العالم ومن خلالها يتم متابعة أخبار الرياضة اولأ بأول وأيضا التعرف علي أخبار اللاعبين المفضلين لديهم لكل المهتمين بالرياضة إليكم هذه القناة الرياضية المتخصصة بالأضافة أنها لديها خدمة المشاهدة عبر الإنترنت لأهم البطولات الرياضية الدولية فهي تعمل على رسيفر BEIN sport حيث يعد هذا الرسيفرمن أفضل أنواع الرسيفرات المعروفة والتي تعرض كافة القنوات المشفرة.

كيفية الأشتراك في BEIN SPORT

هناك عدة باقات متاحة يجب عليك الأختيار بينهم الأختيار المناسب لك والذي يتناسب مستواك المادي وحسب احتياجك الشخصي لهذا الأشتراك فهناك عدة باقات تختلف من حيث السعر والمدة الزمنية المتاحة وأيضا المميزات.

البيانات المطلوبه لتجديد الأشتراك في BEIN SPORT

يتم أرسال هذه البيانات عبر الواتساب ليتم تجديد الأشتراك الخاص بك.

رقم الأشتراك الخاص بك.

تحديد الباقة التي تم أختيارها من ضمن الباقات المختلفة المتاحة.

أنواع الباقات المتاحة التي يتم الأختيار بينهم

باقة entertain للترفية والرياضة وهذه الباقه بسعر 580ريال سعودي وذلك للأشتراك السنوي. باقة لمدة ٦ شهور وسعرها 430ريال سعودي. باقة البريميم premium لمدة ستة أشهر وسعرها 430 ريال سعودي.

باقة top sport وسعرها 405ريال سعودي وهذه الباقة لها مميزات عديدة أهمها متابعة الأحداث الرياضية العالمية بجميع أنواعها إلى جانب مشاهدة أحدث الأفلام.

مع العلم بأن قنوات بي أن سبورت لديها مختلف أنواع الخدمات السعودية فيمكن من خلالها تجديد أشتراك بي أن وكذلك سداد الأقساط المستحقة إليك من خلال خدمة أونلاين الموجودة بالموقع الإلكتروني.