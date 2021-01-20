“الغربة الفكرية” بقلم/ شهد المطرفي

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هل تساءلت يوماً ماهي أسوء أنواع الغربة؟ هل تسلل إليك يوماً شعور بعدم الإنتماء الفكري؟ إذا كنت من المحظوظين الذين لم يتسلل لهم هذا الشعور بعد، فدعني أخبرك في هذه الأسطر القليلة عن أسوء أنواع الغربة .

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عندما يذهب أحدهم إلى خارج حدود البلاد والوطن؛ يطلق عليه مسمى المغترب ، لأنه سيكون غريباً على البلاد التي سيدخلها وعلى ثقافتها وشعبها وعاداتها وربما دينها ، وربما يعيش وحيداً معتزل في قوقعته خائفاً من الإنفتاح على هذا البلاد وعلى ثقافته ، فيبقى ربما طوال سنين غربته يتجول وحيداً ويأكل وحيداً ويدرس وحيداً ولا يكون له ملازم إلا الوحدة التي تحيطه كما يحيط السور المزرعة غير سامح بالخروج من حدوده .

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ومن أسوء أنواع الغربة “الغربة الفكرية” فهذا النوع لايتضمن السفر ولا الذهاب وراء الحدود ولا الانخراط في ثقافة جديدة ، بل وفي موطنك وأنت بين أهلك ، تحيطك جدران بيتك ، تتسلل إليك هذه الغربة التي لا تبدو واضحة لك إلا عند المناقشات التي لا تجد لنفسك فيها مكان ، وعند المحادثات التي تتجول بعيناكّ في تفاصيل السقف والجدران محاولاً إشغال نفسك بالتفاصيل ومزاحمة الشعور الذي بدأ بالركود في صدرك .

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من أسوء أنواع الغربة ، أن تبقى غريباً وحيداً بين أشخاص يشاركونك تقاسيم الوجه ، فصيلة الدم ، والاسم الأخير ، يشاركونك كل شيء إلا الأفكار حتى ولو كانت فكرة واحد ، فعند بقاءك على انفراد مع أحدهم يخيم الصمت سريعاً ، وتتسابق الكلمات في صدرك عاجزة عن الخروج ، محاولة التربص بإفكارهم وإفتراسها لعلها تصبح أفكارك وتستمر محاولة التمني بإنتهاء هذا الصمت القاتل الذي يقودك للجنون ، لكنك فالنهاية تبقى غريباً من دون حتى أن يتسلل إليك شعور الإنتماء يوماً ، تتبقى تتربص به وتلاحقه بينما يهرب هو في غياهب الجُب ويبقى هناك منتظراً رحيلك .