مشاجرة بين مجموعة من الشباب في أحد شوارع المملكة

بلادي – الرياض : تداولت مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لمشاجرة بين مجموعة من الشباب في أحد شوارع المملكة. وأظهر الفيديو مجموعة من الشباب بأعمار مختلفة وهم يتضاربون، فيما حاول بعض المارة إنهاء المضاربة لكن دون جدوى، وسط استنكار رواد مواقع التواصل للواقعة.

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