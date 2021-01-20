الطقس المتوقع يوم الخميس: انخفاض الحرارة لما دون الصفر على أجزاء من هذه المناطق

بلادي – الرياض :
أعلن المركز الوطني للأرصاد عن توقعاته لحالة الطقس في المملكة ليوم غدٍ (الخميس).
وتوقّع المركز استمرار نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار، وقد تؤدي إلى انعدام أو شبه انعدام في الرؤية الأفقية وانخفاض درجات الحرارة، على مناطق: “الرياض، والشرقية، والقصيم، والمدينة المنورة، ومكة المكرمة، وتبوك، ونجران”، والأجزاء الشرقية من منطقتي عسير والباحة
كما يستمر انخفاض درجات الحرارة إلى ما دون الصفر المئوي على أجزاء من مناطق: “الجوف، والحدود الشمالية، وحائل، وتبوك”، ولا يستبعد تكون الصقيع على تلك المناطق، بينما يستمر نشاط الرياح السطحية على سواحل مناطق: “تبوك، والمدينة المنورة، ومكة المكرمة”، وتؤدي إلى ارتفاع في الأمواج البحرية.
ويمكن أن تصل أعلى درجة حرارة إلى 30 درجة مئوية في القنفذة وجازان، فيما تصل أدنى درجة حرارة إلى 2- درجة مئوية في طريف.
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