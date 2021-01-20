13 وافداً يقتحمون مشروعاً حكومياً ويكبلون حراس الموقع لسرقة الكيابل في جدة.. والشرطة تطيح بهم

بلادي – الرياض :

ألقت شرطة منطقة مكة المكرمة القبض على 13 وافداً تورطوا باقتحام مشروع حكومي تحت الإنشاء في جدة، والاعتداء على حراس الموقع بغرض سرقة كيابل وأسلاك كهربائية.

وأوضحت الشرطة أن المتهمين 11 وافدا من الجنسية الباكستانية ووافدان من الجنسيتين الهندية والسودانية، وقد قاموا باقتحام الموقع وتكبيل الحراس وتغطية أعينهم، وقد أقروا بارتكابهم حادثتي سرقة سابقتين بنفس الأسلوب الإجرامي.

وأكدت أن قيمة المسروقات في جميع حوادث السرقات المرتكبة من قبلهم 1.8 مليون ريال، وجرى إيقافهم لاستكمال الإجراءات الاستدلالية، وأُشعرت النيابة العامة اختصاصا.