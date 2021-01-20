بلادي – الرياض :
ألقت شرطة منطقة مكة المكرمة القبض على 13 وافداً تورطوا باقتحام مشروع حكومي تحت الإنشاء في جدة، والاعتداء على حراس الموقع بغرض سرقة كيابل وأسلاك كهربائية.
وأوضحت الشرطة أن المتهمين 11 وافدا من الجنسية الباكستانية ووافدان من الجنسيتين الهندية والسودانية، وقد قاموا باقتحام الموقع وتكبيل الحراس وتغطية أعينهم، وقد أقروا بارتكابهم حادثتي سرقة سابقتين بنفس الأسلوب الإجرامي.
وأكدت أن قيمة المسروقات في جميع حوادث السرقات المرتكبة من قبلهم 1.8 مليون ريال، وجرى إيقافهم لاستكمال الإجراءات الاستدلالية، وأُشعرت النيابة العامة اختصاصا.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر 13 وافداً يقتحمون مشروعاً حكومياً ويكبلون حراس الموقع لسرقة الكيابل في جدة.. والشرطة تطيح بهم على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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