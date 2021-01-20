“بايدن” يؤدي اليمين الدستورية رئيساً للولايات المتحدة لـ 4 سنوات قادمة

بلادي – الرياض : أدى الرئيس الأمريكي جو بايدن اليوم (الأربعاء)، اليمين الدستورية رئيساً للولايات المتحدة الأمريكية لمدة 4 سنوات. كما أدت كامالا هاريس اليمين الدستورية نائبة لرئيس الولايات المتحدة الأمريكية. يُذكر أن بايدن أصبح رئيساً لأمريكا بعد فوزه بالانتخابات الرئاسية على الرئيس السابق دونالد ترامب في الانتخابات التي أجريت في شهر نوفمبر الماضي.

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