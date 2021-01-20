دراسة: 86% من النساء لم يلتزمن بربط حزام الأمان في المملكة

بلادي – الرياض :

كشفت دراسة حديثة أجريت على مراجعي مستشفيات تابعة للشؤون الصحية بوزارة الحرس الوطني عن أن 86% من النساء لم يلتزمن بربط حزام الأمان في السيارة، مقارنة بالرجال.

وكانت الدراسة قد أجريت خلال الفترة بين 2017 و2019 على عينة تزيد على 5 آلاف شخص بالغ ما بين سائق وراكب مرافق، وتراوحت أعمار 52.4% ممن شملتهم الدراسة ما بين 18 و25 عاما، ونصف عينة الدراسة كانت من الذكور.

واستهدفت الدراسة، وفقا لمركز الملك عبدالله العالمي للأبحاث الطبية “كيمارك”، فحص مدى انتشار استخدام حزام الأمان والتنبؤ به في المملكة، كما تبين من خلال الدراسة أن 42.8٪ من عينة الدراسة يستخدمون حزام الأمان بشكل ثابت كسائقين أو ركاب، بينما النسبة الباقية من العينة لا يربطون حزام الأمان.

وأوصت الدراسة بالعمل على رفع مستوى الالتزام بربط حزام الأمان عن طريق التوعية والضبط المروري، خصوصا لدى النساء، من أجل تقليل الوفيات والإصابات المرورية.