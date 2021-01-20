نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وظائف هيئة الطيران المدني 1442 ورابط التقديم في المملكة العربية السعودية في المقال التالي

عمر شويل - جدة وظائف هيئة الطيران المدني 1442 هو الخبر الذي قد تم الإعلان عنه من قبل الهيئة العامة للطيران المدني في المملكة العربية السعودية اليوم الأربعاء الموافق 20 من شهر بيناير للعام الحالي 2021 ميلادية، حيث قامت هيئة الطيران بالإعلان عن توفر 10 الأف وظيفة في مختلف التخصصات التي توجد في قطاع الطيران، ويتم التقديم علي هذه الوظائف عن طريق الموقع الخاص بالهيئة ومن تلك التخصصات المطلوبة “طيار – مضيف – مراقب جوي -مشرفين – خدمات أرضية ومناولات الشحن والعفش والركاب – تموين الطائرات -قطاع الصحة وقطاع الإدارة والقطاع الهندسي” وبعض الوظائف الأخري ومن خلال هذا المقال سوف نعرض علي حضراتكم كافة المعلومات الخاصة بالوظائف وطريقة التقديم.

وظائف هيئة الطيران المدني 1442 المطلوبة

من خلال المقال يمكنك التعرف علي وظائف مكافحة المخدرات في السعودية، قد قامت هيئة الطيران في المملكة العربية السعودية بالإعلان عن توفر 10آلاف فرصة عمل في عدد من التخصصات و المهن المختلفة وهي كالتالي:

أخصائي إدارة مخاطر.

أخصائي عوائق الطيران.

أخصائي تقارير.

أخصائي أنطمه وأدلة طيران.

أخصائي كتابة تقارير.

أنظمة وأدلة طيران.

أخصائي سلامة، وسلامة مطارات.

أخصائي حوادث وقائع الطيران.

مفتش عمليات.

مفتش تصميم إجراءات الطائرات.

محلل أعمال.

مقيم طب طيران.

مدير دليل الطيران السعودي.

مراقب جوي.

مشرفين.

أخصائي تموين الطائرات.

مفتش عمليات الطيران.

محلل أعمال.

وظائف هيئة الطيران المدني 1442 وشروط وطريقة التقديم

قد قامت هيئة الطيران المدني من توفير رابط خاص للتمكن من الالتحاق من الوظائف المعلن عنها من خلال الموقع الرسمي للهيئة العامة للطيران المدني كما تم وضع بعض الشروط التي يجب توافرها في المواطنين الراغبين في التقديم في الوظائف التي تم الإعلان عنها وهي كالتالي:

1_ يجب أن يكون المتقدم للوظائف حاصلاً علي البكالوريوس في احد التخصصات التالية:

بكالوريوس القانون.

بكالوريوس العلوم السياسية.

بكالوريوس مفاوضات.

بكالوريوس الاقتصاد.

بكالوريوس منظمات دولية.

بكالوريوس شؤون دبلوماسية.

بكالوريوس إدارة أعمال .

بكالوريوس هندسة صناعية.

2_ يجب أن يكون المتقدم للوظيفة لدية خبرة من سنة إلي خمس سنوات في الوظيفة التي يرغب في العمل بها.

3_ أن يكون لدية خبرة كافية في استخدام اللاب توب واستخدام التطبيقات المختلفة التي تساعده في إنجاز المهام .

4_ أن يكون المتقدم للوظيفة يتحدث اللغة الانجليزية بطلاقة كتابةً ونطقاً.