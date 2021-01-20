نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزارة الموارد البشرية : طريقة التقديم على مقطوعة الضمان الاجتماعي 1442 وشروطها في المقال التالي

عمر شويل - جدة قالت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمملكة السعودية، أن الحصول على مقطوعة الضمان الاجتماعي ليس مرتبط بوقت معين، حيث يمكن إيداعها في أي وقت، وأن هذه الإعانات ليست شهرية، وجاء ذلك التصريح للرد على تساؤل أحد المواطنين عن موعد صدور المساعدة المقطوعة، وناشد هذا المواطن على موقع تويتر الوزارة بصرف المساعدات المقطوعة للأرامل لتلبية احتياجاتهم الضرورية لأنه مر فترة طويلة لم تصرف فيها المقطوعة، وطالبت الوزارة المواطنين سرعة التسجيل فيها للحصول عليها في أقرب وقت، لأنها تصرف على حسب أولوية التقديم، وناشد المواطنين بالمملكة خادم الحرمين الشريفين بإصدار مرسوم أو أمر ملكي لصرفها لأنها تساعدهم على ظروف الحياة الصعبة التي يمرون بها، وسوف نتعرف من خلال موقع ثقفني الإخباري، على طريقة وشروط الحصول على مقطوعة الضمان الاجتماعي السعودي.

طريقة التقديم على مقطوعة الضمان الاجتماعي

يجب أن يقوم الشخص الذي يريد الحصول على المساعدة المقطوعة بإتباع الخطوات التالية:-

الولوج إلى رابط المساعدات المقطوعة الموجود على موقع وزارة الموارد البشرية السعودية. قيام الشخص الذي يرغب في الحصول على هذه الإعانات بتسجيل رقم الهوية الوطنية. تدوين تاريخ الميلاد الشخص المتقدم للحصول على الإعانات المقطوعة من الضمان الاجتماعي السعودي. تدوين رقم الجوال الخاص بالشخص المستفيد مع تأكيده. تدوين رقم المرور مع تأكيده مرة ثانية. عند تسجيل رقم المرور يجب أن يحتوي على حروف إنجليزية كبيرة وأرقام. تسجيل رمز التحقق الشخصي الموجود على الشاشة. الضغط على الأيقونة الخاصة بالتعهد، والقيام بالضغط على كلمة تسجيل. تدوين الرمز الذي يصل إلى الهاتف المسجل في المساعدة المقطوعة السعودية، ثم القيام بـتأكيده مرة أخرى. سوف تظهر أمامنا جميع البيانات الخاصة بالمتقدم بشكل كامل. القيام بملأ جميع البيانات في الخانات الفارغة. ملأ بيانات الاسم الذي يجب أن يكون كاملاً، وتدوين جنس المتقدم، وعنوانه بالكامل وبالتفصيل، والوظيفة التي يشغلها، والدخل الشهري الذي يتقاضاه، والمؤهل العلمي الحاصل عليه، وسنه اثناء التقديم، ومقدرته على العمل. تسجيل بيانات السكن بالكامل، وتسجيل العنوان البريدي للمراسلات، والحي التابع له السكن، واسم الشارع الذي يوجد به العقار، ورقم الجوال، وتسجيل البريد الإلكتروني للمستفيد إذا وجد. تسجيل بيانات الحساب البنكي للمتقدم واسم البنك التابع له هذا الحساب. أن يقوم الشخص الذي يريد الحصول على مقطوعة الضمان الاجتماعي بتسجيل البيانات الخاصة بالدخل بشكل صحيح. موافقة المتقدم على جميع شروط المساعدات المقطوعة.

شروط المساعدة المقطوعة السعودية

حددت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية والضمان الاجتماعي بعض الشروط التي يجب أن تتوفر في المواطنين المتقدمين للحصول على مقطوعة الضمان الاجتماعي وهى كما يلي:-

أن يكون الشخص المتقدم للحصول على إعانة الضمان الاجتماعي سعودي الجنسية، ويستثنى من شرط الجنسية السعودية المتزوجة من أجنبي وأبنائها، وزوجة المواطن السعودي الأجنبية.

سعودي الجنسية، ويستثنى من شرط الجنسية السعودية المتزوجة من أجنبي وأبنائها، وزوجة المواطن السعودي الأجنبية. لا يقل عمر الشخص الذي يريد الحصول على المساعدات المقطوعة للضمان الاجتماعي عن 35 سنه أثناء التقديم على هذه الإعانات.

للضمان الاجتماعي عن 35 سنه أثناء التقديم على هذه الإعانات. لا يكون لدى المواطن المتقدم أي سجلات تجارية أو أراضي زراعية أو أملاك عقارية.

لا يزيد الدخل الشهري للمستفيد من مساعدة الضمان الاجتماعي السعودي الحد المانع للصرف الذي حددته وزارة الموارد البشرية.

السعودي الحد المانع للصرف الذي حددته وزارة الموارد البشرية. الحد الأقصى الذي يستطيع أن يحصل عليه أي شخص متقدم للحصول على هذه الإعانات 30000 ريال سعودي، وتحدد القيمة التي يحصل عليه الشخص المتقدم، من خلال تحديد عدد أفراد الأسرة، والدخل الشهري للمتقدم، وقسمة الدخل على عدد أفراد أسرة المستفيد.

تصرف المساعدات المقطوعة حسب أسبقية التقديم، ويتم وضع جميع المتقدمين على قوائم انتظار المقطوعة حسب الدور لحين صرفها.

حسب أسبقية التقديم، ويتم وضع جميع المتقدمين على قوائم انتظار المقطوعة حسب الدور لحين صرفها. لا يتخطى الدخل الشهري للمواطن السعودي الأعزب الذي يرد أن يحصل على مقطوعة الضمان الاجتماعي عن 3000 ريال سعودي.

الفئات المستفيدة من مقطوعة الضمان الاجتماعي

تصرف المساعدة المقطوعة برقم السجل السعودي للمواطنين السعوديين محدودي الدخل لرفع مستواهم المعيشي والاقتصادي، والمطلقات اللذين لا يتقاضون أي راتب غير معاش الضمان الاجتماعي، والأرملة وتعول أطفال وليس لها مصدر دخل شهري، والمواطنين من أصحاب الهمم الذين لا يقدرون على العمل، وكبار السن ولا يتقاضون معاشات تقاعدية تعينهم على تلبية احتياجاتهم اليومية الضرورية، وأسر السجناء، والأسرة المهجورة التي تركها عائلها ولا يعرفون عنه شيء، والمواطنون اللذين يتقاضون معاش الضمان الاجتماعي.