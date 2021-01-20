نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط تسجيل اختبار الرخصة المهنية 2020 etec للمعلمين الجدد في المقال التالي

عمر شويل - جدة وفقًا للخطة الزمنية التي وضعتها هيئة تقويم التعليم والتدريب بشأن الحصول على الرخصة المهنية للمعلمين والمعلمات داخل المملكة العربية السعودية لعام 2020 ، فإن اليوم الجمعة الموافق الخامس والعشرون من شهر ديسمبر الحالي لعام 2020 هو بداية فتح باب التسجيل للمعلمين الجدد للحصول على الرخصة المهنية للمعلمين في الاختبارين التربوي العام والتخصصي، وتستمر مدة التسجيل ثلاثة أيام متتالية بدايةً من يوم الخامس والعشرين حتى يوم السابع والعشرين من نفس الشهر.

رابط التسجيل للحصول على الرخصة المهنية للمعلمين والمعلمات

ومما يجب ذكره هو أن هيئة تقويم التعليم والتدريب قد بدأت في استقبال طلبات المعلمين والمعلمات التابعين للمدارس الأهلية في الحصول على الرخصة المهنية من منتصف الشهر الحالي ثم تلاه معلمي التعليم العام وأخيرًا المعلمين الجدد، ويجب على جميع المعلمين الطالبين الحصول على الرخصة المهنية زيارة الموقع الإلكتروني التابع لهيئة تقويم التعليم والتدريب.

جدول موعد اختبارات الرخصة المهنية للمعلمين والمعلمات

وضعت هيئة تقويم التعليم والتدريب جدول زمني لإجراء اختبارات الرخصة المهنية، حيثُ يتم أداء اختبار تخصصي للمعلمين يوم الثالث والعشرون من شهر يناير المقبل حتى يوم الثلاثين من نفس الشهر، ويتم أداء الاختبار التربوي العام يوم العشرين من شهر مارس القادم ويستمر حتى يوم السادس والعشرين من نفس الشهر، كما أعلنت الهيئة عن موعد إعلان نتيجة الاختبارات في يوم الثلاثين من شهر مايو القادم لعام 2021.

خطوات الحصول على الرخصة المهنية للمعلمين والمعلمات

زيارة منصة الرخص المهنية والدخول فيها

تعبئة ما يُطلب من بيانات والتأكد من صحتها

دفع الرسوم الخاصة بالحصول على الرخصة المهنية

الدخول على الموقع الإلكتروني التابع للرخصة والقيام بالتسجيل tpl.etec.gov. sa.

شروط الحصول على الرخصة المهنية للمعلمين والمعلمات

يشترط للمُتقدم للحصول على الرخصة المهنية هو اجتياز كل من الاختبارين (التربوي العام والتخصصي) في مدة لا تقل عن ثلاثة سنوات

يجب على المعلم ذو خبرة أقل من خمس سنوات أن تكون درجة الاختبار ما بين 50 إلى 69 درجة

يجب على المعلم ذو خبرة أكثر من خمس سنوات الحصول على درجة تتراوح من 70 إلى 79

أما المعلم الخبير ذو خبرة أكثر من عشر سنوات الحصول على درجة 80 فأكثر.

والذي يجب ذكره هو أن الرخصة المهنية للمعلمين والمعلمات تحدد مدى خبرة وقدرات المعلم، ويمكن التقدم بطلب الحصول على الرخصة معلم ذوي الجنسية السعودية أو المعلم الأجنبي المقيم على الأراضي السعودية.

مواصفات اختبارات الرخصة المهنية للمعلمين والمعلمات

لقد أوضحت هيئة تقويم التعليم والتدريب مواصفات اختبارات الرخصة المهنية للمعلمين والمعلمات، حيثُ قالت بأن وضع الأسئلة سوف يكون على هيئة الاختيار من المتعدد المكون من أربع اختيارات “أ، ب، ج، د”، كما أوضحت الهيئة بأن الإجابة لابد من أن تكون بالقلم الرصاص، حيثُ يفضل اصطحاب الممتحن قلم رصاص من النوع HB وكذلك ممحاه أثناء توجه لأداء الاختبار، على الرغم من أنه سوف يتم توزيع أقلام على الممتحنين داخل اللجان.