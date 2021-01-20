نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حساب المواطن يكشف عن كيفية استلام الدعم للمطلقة في المقال التالي

عمر شويل - جدة دعم المرأة المطلقة، تم الكشف من قبل حساب المواطن عن الإجراءات الخاصة التي تتيح الفرصة للمطلقات علي الدعم الشهري والتي خصصها البرنامج لمساعدة السيدات على مقاومة للظروف المعيشية الخاصة بهم ولمواجهة أعباء الحياة وإعانتهم على إعالة أسرهم وإعالة أنفسهن، وفي هذا المقال سوف نتعرف على كيف يتم استلام الدعم للمرأة المطلقة.

ضوابط حساب المواطن، نجد أن حساب المواطن قد وضع برنامج جديدة خلال الآونة الأخيرة به عدة من الضوابط التي شملت الفرد المستقل منها: تعليق التسجيل في برنامج حساب المواطن للمستفيدين الجديد بالإضافة إلى تحديد الحد الأعلى للاستحقاق، تعليق استقبال أي طلبات جديدة للمتقدمين من أجل الحصول على الدعم من برنامج حساب المواطن بعد الانتهاء من صرف الأموال المخصصة للدورة الـ 28 الخاصة لشهر مارس لعام 2020م، ويلزم الأفراد المستقلين بإضافة الأوراق والمستندات التي تثبت استقلالية المسكن لكل فرد يبلغ سنة 18 عام أو أكثر عن طريق رفع الأدلة مثل صك ملكية السكن، مشهد إثبات سكن جامعي أو أحد المعاهد أو الكليات العسكرية، عقد إيجار موحد من منصة إيجار.

تحديد أعلى استحقاق، بحيث يتم احتساب الاستحقاق الفعلي لكل مواطن متقدم للحصول علي الدعم بمقدار متغير، على أن لا يتجاوز مخصص الدعم في الدورة رقم 28 من شهر مارس 2020م، وأعلن البرنامج أن هذه الضمانات تحقيقها شرط أساسي حتى يضمن المواطن استمرارية الحصول على الدعم ومنحتهم فرصة إلى يوم 10 من شهر يونيو الماضي لتحديد وإضافة المستندات والأوراق المطلوبة للأفراد المستقلين حتى لا تنقطع عليهم سبل المساعدة.

شروط الأهلية للحصول على دعم حساب المواطن

برنامج الحساب الوطني، وضع برنامج الحساب الوطني السعودي عدد من الشروط الخاصة بأهلية المواطن المتقدم للحصول على الدعم ومن ضمن هذه الشروط هي: يشترط على الشخص المتقدم أن يكون سعودي الجنسية، ويستثنى من ذلك إبن أو ابنة المواطنة والزوج أو الزوجة غير السعودية والأشخاص الحاملون لبطاقات التنقل، كما يشترط في المسجل للحصول على الدعم أن يكون مقيم بشكل دائم داخل المملكة العربية السعودية وأن لا يكون خارج المملكة لأكثر من ثلاثة أشهر متواصلة خلال الـ 12 شهر الماضية، ويشترط أيضًا أن لا يكون المسجل في طلبات الدعم موجود في أي من دور الإيواء الحكومية أو السجون، كما يشترط أن يتم إدخال البيانات بطريقة صحيحة وتكون مطابقة هذه البيانات مع البيانات الرسمية بالجهات الحكومية ويتم احتساب معايير الاستحقاق حسب عدد أفراد الأسرة وإجمالي الدخل الشهري لها وأعمار الأشخاص التابعين للأسرة إذا كانت أكبر من 18 عام أو أصغر سنًا من ذلك.